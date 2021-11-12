Турецька авіакомпанія відмовлятиме у перевезеннях до Мінська громадянам деяких країн

У "чорному списку" - Сирія, Ірак та Ємен.

Авіаперевізник Turkish Airlines, якого у пресі звинувачували у причетності до напруженої ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні, оголосив перелік країн, громадян яких не прийматимуть на рейси до Мінська.

Про це повідомив у Twitter керівник бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумах.

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За словами польського чиновника, на рейси Turkish Airlines до Мінська не продаватимуть квитки громадянам низки країн Близького Сходу. У "чорному списку" - Сирія, Ірак та Ємен. Виняток становитимуть лише власники дипломатичних паспортів.

“Від імені президента Польщі дякую всім учасникам переговорів цій справі”, - написав Якуб Кумах.

Нагадаємо, раніше у міністерстві закордонних справ Туреччини заперечили будь-яку причетність до міграційної кризи на кордонах Білорусі з країнами ЄС. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу запропонував Варшаві відправити до Туреччини спеціальну комісію, яка перевірить причетність турецької держави до цієї ситуації.

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