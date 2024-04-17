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Турецька компанія Baykar випробувала нову крилату ракету зі штучним інтелектом – відео

Турецька компанія Baykar випробувала нову крилату ракету зі штучним інтелектом – відео

Турецька ракети Kemankes 2 Mini Smart / Фото: скриншот

У Туреччині випробували нову крилату ракету від Baykar Kemankes 2 Mini Smart.

Турецька компанія Baykar провела випробування нової крилатої ракети Kemankes 2 Mini Smart зі штучним інтелектом.  

Про це розповіли очільник компанії Baykar Сельчук Байрактар та видання Yirmidort.tv.

Ракета Baykar Kemankes 2 Mini Smart має дальність польоту понад 200 км. Вона розпізнає свою ціль завдяки системі оптичного наведення, що підтримується штучним інтелектом. Ракета зможе знищити свою ціль з повною точністю навіть за складних погодних умов.

Для тестового запуску розробники застосували позашляховик, на якому були встановлені спеціальні кріплення для установки ракети. Після розгону до необхідної швидкості ракета Kemankes 2 злетіла у повітря.

Нагадаємо, команда українських інженерів розробляє підводний човен, який здатен запускати торпеди (фото).

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