Турецька компанія Baykar випробувала нову крилату ракету зі штучним інтелектом – відео

У Туреччині випробували нову крилату ракету від Baykar Kemankes 2 Mini Smart.
Турецька компанія Baykar провела випробування нової крилатої ракети Kemankes 2 Mini Smart зі штучним інтелектом.
Про це розповіли очільник компанії Baykar Сельчук Байрактар та видання Yirmidort.tv.
Ракета Baykar Kemankes 2 Mini Smart має дальність польоту понад 200 км. Вона розпізнає свою ціль завдяки системі оптичного наведення, що підтримується штучним інтелектом. Ракета зможе знищити свою ціль з повною точністю навіть за складних погодних умов.
Türk Havacılığının Altın Çağı— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 16, 2024
Kanatlarımızın altındaki güç!
Bayraktar #KEMANKEŞ 2
The Golden Age of Turkish Aviation
The power beneath our wings!#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/FmAe4KIWpP
Для тестового запуску розробники застосували позашляховик, на якому були встановлені спеціальні кріплення для установки ракети. Після розгону до необхідної швидкості ракета Kemankes 2 злетіла у повітря.
Нагадаємо, команда українських інженерів розробляє підводний човен, який здатен запускати торпеди (фото).
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