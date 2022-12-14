Турецький безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma із українським “серцем” здійснив перший політ: відео

На Kızılelma встановлено турбореактивний двигун української компанії "Мотор Січ", який дозволяє досягати максимальної швидкості 800 км/год.

У середу, 14 грудня, голова правління компанії Baykar та її технічний керівник Сельчук Байрактар поділився відео зльоту першого в Туреччині безпілотного винищувача Kızılelma.

Кадри успішного випробування він опублікував у Twitter .

"Ми не могли більше тримати це на землі! Слава Богу..." - прокоментував Сельчук Байрактар.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Як повідомляють турецькі ЗМІ, цей безпілотник стане платформою, яка революціонізує поле бою завдяки можливості посадки та зльоту на кораблі з короткими злітно-посадковими смугами. Один з них, корабель TCG Anadolu, який побудувала Туреччина, зараз проходить крейсерські випробування.

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Також Kızılelma може вести повітряний бій з агресивними маневрами та використанням ракет “повітря-повітря”.

На новому безпілотнику встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ". Завдяки цьому він може розвивати максимальну швидкість до 800 км/год. Його максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а верхня межа польоту – 12 км.

Бойове навантаження безпілотника-винищувача становить 1 тонну.

Нагадаємо, раніше безпілотний винищувач успішно пройшов тест на шляху до першого польоту, провівши у повітрі близько шести секунд.

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