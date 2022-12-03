Турецький винищувач-безпілотник із українським “серцем” вперше відірвався від землі: відео

Безпілотний винищувач Kızılelma провів у повітрі близько шести секунд, успішно пройшовши тест на шляху до першого польоту.

Турецька компанія Baykar провела випробування безпілотного винищувача Kızılelma, який обладнаний українськими двигунами, перед першим повноцінним польотом, запланованим на 2023 рік.

Керівник компанії Baykar Technology Сельчук Байрактар опублікував відповідне відео в Twitter.

“Сподіваюся вже скоро... Важко втримати Kızılelma на землі”, - написав він у підписі до оприлюднених кадрів.

Zor tutuyoruz…



Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Az kaldı inşallah… ✈️



Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground...✈️ pic.twitter.com/f0bfMH34Bg — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 3, 2022

Як повідомляють турецькі видання, винищувач Kızılelma може вести повітряний бій з агресивними маневрами та використанням ракет “повітря-повітря”. Окрім того, він матиме можливість злітати та приземлятися з кораблів із короткою злітною смугою та атакувати визначені цілі боєприпасами, які він перевозитиме всередині корпусу.

Його перший повноцінний політ заплановано на 2023 рік.

На Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ". Завдяки цьому безпілотник здатний розвивати максимальну швидкість до 800 км/год, максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а верхня межа польоту – 12 км.

Бойове навантаження безпілотника-винищувача становить 1 тонну.

Нагадаємо, раніше в Туреччині провели перші випробування балістичної ракети TYFUN. Вона вразила ціль на відстані 561 кілометр за 458 секунд.

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