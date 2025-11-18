Турецька відпустка перетворилася на трагедію: вулична їжа вбила цілу родину

Родину згубила вулична їжа під час відпустки. / © pixabay.com

Четверо членів однієї родини померли, ймовірно, від отруєння вуличною їжею під час відпустки в Туреччині.

Про це пише британська газета Metro.

27-річна Сігдем Бочек та її 38-річний чоловік Сервет та двоє їхній маленьких дітей, які проживали в Німеччині, захворіли лише через два дні після поїздки з Гамбурга до Стамбула.

Через два дні вони вийшли з готелю, де у вуличного торговця скуштували популярну вуличну закуску з фаршированих мідій, які подають холодними з лимоном, а потім кокореч — пряні, смажені баранячі субпродукти, що подаються в хлібі. Згодом всі четверо членів сім’ї почали блювати та відчувати нудоту. Їх доправили до лікарні.

Мати, 3-річний та 6-річний хлопчики загинули у той же день. Батько родини провів ще 6 днів в реанімації, але теж помер.

Поки що не встановлено, що саме спричинило смерть родини: мідії, їжа в ресторані чи хімікати, що використовувалися службою боротьби зі шкідниками їхнього готелю. Головна прокуратура Стамбула розпочала масштабне розслідування, в результаті якого наразі затримано 11 осіб, зокрема вуличних торговців, у яких родина купувала продукти.

