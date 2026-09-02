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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Москви: що відомо (відео)

На ранок 2 вересня було скасовано одразу кілька десятків вильотів з Туреччини до РФ. Скасовано і зворотні рейси з Москви, Петербурга та Самари до Туреччини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пасажири скасованого рейсу з Бодрума до Москви

Пасажири скасованого рейсу з Бодрума до Москви / © російські телеграм-канали

Турецькі авіакомпанії почали скасовувати рейси до Москви через «ситуацію з повітряним простором». Пасажири змушені годинами чекати на виліт. Водночас у трьох московських аеропортах затримали або скасували 77 рейсів.

Про це повідомили російські медіа.

Турецькі авіаперевізники почали скасовувати рейси до Москви, посилаючись на «ситуацію з повітряним простором». Через це пасажирам доводиться чекати на виліт понад 10 год.

Зокрема, рейс PC1456 авіакомпанії Pegasus, який мав прямувати з турецького Бодрума до російської столиці, скасували вже під час посадки. Пасажири нічного рейсу отримали повідомлення про скасування вильоту через «ситуацію з повітряним простором». За їхніми словами, обмеження стосувалися рейсів усіх турецьких авіакомпаній.

«Чого очікувати, ми не знаємо, наша турецька сторона забороняє вильоти», — кажуть в авіакомпанії Pegasus.

На ранок 2 вересня було скасовано одразу кілька десятків вильотів: Стамбул — Москва, Стамбул — Петербург, Бодрум — Москва, Даламан — Москва, Ізмір — Москва, Анталья — Москва, Анталья — Петербург і Анталья — Самара.

Скасовано і зворотні рейси з Москви, Петербурга та Самари до Туреччини.

Водночас у трьох московських аеропортах затримали або скасували 77 рейсів.

Зокрема, уночі в аеропорту «Внуково» запроваджували обмеження через атаку безпілотників. Близько 6:00 ранку їх скасували.

Нагадаємо, ввечері 1 вересня президент України Володимир Зеленський закликав міжнародні авіакомпанії, страховиків та пасажирів відмовитися від використання повітряного простору Росії через небезпеку від дронів і бойових дій. Глава держави наголосив, що Україна не становить загрози для цивільних літаків, проте війна фактично закриває російське небо, роблячи його зоною підвищеного ризику.

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