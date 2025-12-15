- Дата публікації
Категорія
Світ
Турецькі F-16 збили безпілотник у Чорному морі — деталі
Турецькі F-16 збили безпілотний літальний апарат над Чорним морем.
У Туреччині заявили про збиття безпілотника над Чорним морем.
Про це пишуть турецькі ЗМІ з посиланням на Міноборони країни.
Турецькі військові виявили повітряну ціль, що наближалася до їхнього повітряного простору над Чорним морем. Винищувачам F-16, які контролюються НАТО та Туреччиною, було доручено реагування на попередження.
«Було встановлено, що безпілотний літальний апарат вийшов з-під контролю. Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, його було збито в безпечному районі за межами населених пунктів», — йдеться в повідомленні турецького міністерства.
Що цікаво, турецьке Міноборони не уточнює, чий це був безпілотник і нічого не згадує про ймовірну причетність Росії.
Раніше ми писали, як НАТО готується до збиття російських літаків.