У Туреччині заявили про збиття безпілотника над Чорним морем.

Про це пишуть турецькі ЗМІ з посиланням на Міноборони країни.

Турецькі військові виявили повітряну ціль, що наближалася до їхнього повітряного простору над Чорним морем. Винищувачам F-16, які контролюються НАТО та Туреччиною, було доручено реагування на попередження.

«Було встановлено, що безпілотний літальний апарат вийшов з-під контролю. Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, його було збито в безпечному районі за межами населених пунктів», — йдеться в повідомленні турецького міністерства.

Що цікаво, турецьке Міноборони не уточнює, чий це був безпілотник і нічого не згадує про ймовірну причетність Росії.

