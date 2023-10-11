Турист намагався погладити ведмедя, який розгулював трасою: як усе закінчилось (відео)

У США чоловік намагався погладити ведмедя, який розгулював трасою та прибіг до автомобіля. На щастя, усе закінчилось без жертв, тварина просто вихопила його телефон.

Про це повідомляє Tourons Of National Parks в Instagram. Відео можна переглянути тут.

Інцидент стався на території одного із національних парків США. На кадрах видно, як ведмідь намагається залізти в машину посеред автодороги. Водія та пасажира це, вочевидь не налякало, один із туристів навіть хотів погладити тварину, але ведмедю це не сподобалось.

Після цього тварина лапою вибила із рук чоловіка мобільний телефон і зупинилась. Лише після цього інциденту авто поїхало.

Ведмідь розгулював трасою / Фото: скриншот з відео

У соцмережах наголошують, що поведінка туристів є безвідповідальною і все могло закінчитись дуже трагічно, якби тварина стала агресивнішою.

Як поводитись під час зустрічі з ведмедем:

Не наближатися до дикої тварини та не шуміти, щоб не привернути його увагу. Ведмідь теж не хоче зустрічатись із людьми та уникає їх.

Не намагайтесь відігнати тварину.

Якщо ведмідь вас помітив та рухається у ваш бік - не потрібно різко тікати, лізти на дерево, чи прикидатись "мертвим". Це все може погано закінчитись. Ви можете кинути тварині щось із ваших речей - куртку, рюкзак, це відволіче його і ви матимете можливість втекти.

Нагадаємо, ведмідь під час навчання зайшов на територію школи.

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