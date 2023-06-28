Турист познайомився з двома жінками та помер через зухвалий виклик: що сталось

Турист з Великої Британії познайомився з двома жінками з Канади, які запропонували йому спробувати усі коктейлі, які є у барі готелю. Він прийняв виклик нових знайомих, проте помер через алкоголь.

Про це пише mirror.co.uk.

Тімоті Саузерн з Британії поїхав у відпустку на Ямайку зі своєю сестрою, дітьми та іншими родичами. Там він познайомився з двома жінками з Канади, які запросили його разом відсвяткувати день народження однієї з них. Нові знайомі кинули йому виклик та запропонували спробувати усі 21 коктейль, який готували у барі готелю. Чоловік спробував 12 напоїв, бо перед тим, як зустрітися з ними, він зранку випив пива і бренді.

Потім він повернувся до свого номера в готелі Royal Decameron Club Caribbean в Сент-Енн. Турист знепритомнів у своїй кімнаті. Сім'я повідомила про це персонал готелю.

"Він погано тримався на ногах. Я поклав його на бік і викликав швидку допомогу. Він видавав булькаючі звуки", - розповів один з родичів чоловіка.

Родичі туриста зараз звинувачують персонал готелю в тому, що вони не змогли належним чином подбати про чоловіка. Коли на місце події прибула медсестра, вона повинна була взяти ситуацію під контроль, але не змогла цього зробити. Чоловік повільно почав втрачати пульс і помер.

"Я сказав їй, щоб вона не сиділа так, а почала робити штучне дихання. Вона просто робила йому непрямий масаж серця. Можливо, якби вона знала, що робить, він був би ще тут. Обслуговування та лікування, яке він отримав, було огидним". - додає свідок інциденту.

Патологоанатом у Кінгстоні, Ямайка, назвав причиною смерті "гострий гастроентерит внаслідок вживання алкоголю". Однак родичі чули, що токсикологічний звіт може зайняти до трьох років.

Коронер Стаффордширу Емма Серрано також постановила, що смерть була пов'язана з алкоголем.

Нагадаємо, британець Макс Армфілд живе у руїнах початкової школи в Південному Лондоні після того, як щосили намагався пробитися на столичний ринок нерухомості.

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