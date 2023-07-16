У Таїланді туриста відправили до в'язниці через негативний відгук про готель. За це йому загрожувало до 2 років позбавлення волі.

Про це пише Insider.

Готель Sea View Resort, Таїланд, стверджує, що Веслі Барнс написав "серію образливих відгуків", а тому адміністрація вирішила звернутися до поліції.

Барнс був заарештований і провів дві ночі у в'язниці, йому загрожувало дворічне ув'язнення. Після цих випробувань TripAdvisor розмістив попереджувальне повідомлення на сторінці тайського готелю.

Американець Веслі, який живе в Таїланді, відвідав острівний курорт у червні 2020 року. Він залишив однозірковий відгук про готель під назвою: "Непривітний персонал і жахливий менеджер ресторану".

Він також сказав: "Недоброзичливий персонал, ніхто ніколи не посміхається. Вони поводяться так, ніби їм там ніхто не потрібен. Менеджер ресторану був найгіршим. Він з Чехії. Він надзвичайно грубий і неввічливий з гостями. Знайдіть інше місце. Є багато готелів з приємнішим персоналом, який радий, що ви зупинилися у них".

У готелі стверджують, що попросили Барнса видалити свій відгук, а коли він відмовився, звернулися в поліцію і звинуватили його в наклепі.

У Таїланді діють суворі закони проти наклепу, порушення яких може призвести до дворічного тюремного ув'язнення або штрафу в розмірі 200 000 бат ($6 300).

TripAdvisor оплатив юридичні витрати Барнса, і вважається, що всі три сторони досягли угоди, згідно з якою звинувачення будуть зняті, а відгук видалений.

Однак Sea View стверджує, що туристичний сайт порушив частину угоди, додавши попереджувальне повідомлення.

Тоді як TripAdvisor заявив, що ніколи не укладав жодної угоди і "рішуче виступає проти будь-яких дій, коли бізнес, як Sea View Hotel & Spa в Ко Чанг, використовує місцеве законодавство, щоб відправити когось до в'язниці за висловлення своєї думки".

На сторінці готелю Sea View Resort на Tripadvisor з'явилося червоне повідомлення, яке попереджає потенційних гостей: "Цей готель або особи, пов'язані з цим готелем, висунули кримінальні звинувачення проти користувача TripAdvisor у зв'язку з написанням і розміщенням ним відгуків в Інтернеті".

Нагадаємо, жінка похвалилася, що проникла на розкішний курорт, де вона та її діти насолоджувалися безкоштовною їжею та напоями, а також усіма зручностями.

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