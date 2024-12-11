Помста мами: туриста, який зайнявся сексом під час відпочинку в Дубаї, посадили до в'язниці

18-річного британця ув'язнили на рік після того, як він зайнявся сексом на курорті в Дубаї з 17-річною мешканкою Лондона, з якою познайомився під час відпочинку.

Про це пише Metro.

Маркус Факана був засуджений до одного року ув'язнення після того, як був заарештований у готелі в ОАЕ.

Він відпочивав із сім'єю, коли між ним і дівчиною, якій зараз 18 років, розпочався таємний "курортний роман". Мама дівчини подала скаргу до влади Дубаю після того, як її сім'я повернулася до Великої Британії.

Раніше він розповів правозахисній групі Detained in Dubai: "Ми дуже подобалися одне одному, але вона була потайливою зі своєю сім'єю, тому що вони були суворими. Мої батьки знали про наші стосунки, але вона не могла розповісти своїм. Їй довелося зустрічатися зі мною, не кажучи їм, що це була зустріч з хлопцем".

Але в серпні дівчина прилетіла додому і до номера готелю, де мешкала сім'я Маркуса, прийшла поліція і взяла його під варту.

Радха Стірлінг, генеральна директорка організації Detained in Dubai, розповіла: "Маркус визнав свою провину, але поліція і прокурори мали в його справі багато тривожних деталей, які в результаті перетворили його справу на щось більше, ніж проступок, і вона розглядалася в суді вищої інстанції. Вони сказали, що йому було понад 19 років і він був з Пакистану. Він був громадянином Великої Британії. Було зроблено багато помилок навмисно, щоб його помучити".

Маркус Факана

Маркус подаватиме апеляцію на вирок, але його вже утримують у Дубаї від вересня, і тепер він має відбути один рік ув'язнення.

Він відчайдушно сподівався повернутися додому цього тижня, але прокурорські помилки на перших етапах розгляду справи призвели до того, що вона не була розглянута як проступок, як це мало б бути.

Законодавство ОАЕ базується на ісламському праві, або шаріаті. Хоча останніми роками арабська країна пом'якшила закони, щоб привабити туристів, інвестиції та послабити свою консервативну репутацію, Стірлінг каже, що її правовий кодекс досі залишається "суворим".

Нагадаємо, чоловіка заарештували за дивакувате хобі. Стало відомо, що він зробив понад 1000 разів.

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