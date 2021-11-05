Туристи ховалися у готелі: на курорті в Мексиці наркоторговці влаштували смертельну стрілянину

Туристи ховалися у готелі: на курорті в Мексиці наркоторговці влаштували смертельну стрілянину

Двоє ймовірних наркоділків отримали смертельні травми.

У Мексиці в четвер, 4 листопада, внаслідок стрілянини між наркоторговцями на пляжі в селищі Пуерто-Морелос, розташованому на південь від Канкуна, загинули двоє людей.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент стався після 14:00 за місцевим часом на ділянці пляжу, розташованій між двома курортами. Коли члени двох злочинних угруповань відкрили вогонь, відпочивальники розбіглися по готельних номерах.

Двоє ймовірних наркоділків отримали смертельні травми, інших жертв чи постраждалих внаслідок стрілянини немає.

Відпочивальник зі США Джим Вільдермут розповів, що почув постріли, коли перебував біля басейну в готелі Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Після цього він та інші туристи побігли до своїх номерів, де залишалися за вказівкою адміністрації готелю.

У соцмережах також повідомляють, що чимало відпочивальників переховувалися у фоє готелю. Нині на місці події працюють правоохоронці, які розслідують інцидент.

All guests and employees taken out of hiding now and brought to lobby. Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Still no update from hotel. People are hugging each other and crying. pic.twitter.com/AqbYms3AUb — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

Стрілянина відбулася майже через два тижні після того, як двоє туристок, зокрема 25-річна американська блогерка індійського походження Анджалі Ріот, були вбиті під час перестрілки між наркоторговцями в туристичному центрі мексиканського міста Тулум.

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