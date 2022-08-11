Туристи на гідроциклах налякали стадо тюленей біля узбережжя Корнуолла: місцеві зоозахисники б'ють на сполох

Стадо тюленей, яке відпочивало на скалах біля узбережжя Корнуолла, було вимушено в паніці пригати в море, оскільки їх налякали трої туристів на гідроциклах.

Про це пише видання Daily Mail.

Як стало відомо, інцидент стався біля узбережжя Корнуолла у Великій Британії. Там сім’я на водних мотоциклах добралася до скал, на яких відпочивало стадо тюленей.

Тварини так злякалися туристів, що відразу почали пригати у море.

“Якщо їх налякати, тюлені на суші ризикують отримати серйозні травми від пасовища, коли вони мчать по скелях назад у безпечне море. Вони також ризикують впасти з висоти, що може призвести до переломів кісток або іноді до смертельних травм”, - пише Daily Mail.

Саме через це місцеві захисники тварин попередили відпочиваючих про ризик травмування тварин - зокрема, тюленів, дельфінів та інших представників морського життя.

Це вже вдруге за стільки тижнів, коли благодійна організація видає попередження та пораду користувачам та відвідувачам пляжу залишити тюленів у спокої.

Нагадаємо, що суд відправив пропагандистку Овсяннікову під домашній арешт у справі про "воєнні фейки".

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