Туристи пожалілися на елітний готель у Домінікані: бачили труп, публічний секс та фекалії в басейні

Подружжя пожалілося на пекельну відпустку у п'ятизірковому готелі в Домініканській Республіці.

Про це пише HullLive.

50-річний Алан Стівенс забронював 17-денну відпустку як подарунок на день народження для своєї дружини, і пара прибула наприкінці червня до готелю Riu Republica у Пунта-Кані.

Вони стверджують, що гості приймали наркотики, відкрито займалися сексом та випорожнювалися у басейні. За його словами, їм також пропонували наркотики.

Готель Riu Republica / Фото: hulldailymail.co.uk

Також чоловік заявив, що вони були свідками тіла, захованого під простирадлом після того, як гостя готелю впала із балкона. Про смерть жінки, яка впала з четвертого поверху, 30 червня повідомило видання Dominican Today.

"Це була 100% найгірша відпустка, в якій ми коли-небудь були. Єдиною гарною річчю у відпустці був номер! Коли ми вперше пішли до басейну, то побачили, як гості курять траву в басейні, люди займаються сексом у басейні, і все це було справді огидно. Ми бачили, як одну жінку нудило в басейні, а інший гість насправді випорожнюється у басейні. За 17 днів нашого перебування до нас підійшли люди, які пропонували нам наркотики приблизно 10 разів. Охоронців теж не було, через що все було дуже небезпечно. Жінка впала з балкона, поки ми були там, і ми пройшли повз і побачили її тіло, заховане під простирадлом. Це було справді моторошно, оскільки ми гадки не мали, що відбувається", - поділився він.

Готель Riu Republica / Фото: hulldailymail.co.uk

Коли Алан поскаржився турагенту, то, за його словами, на це відреагували "байдуже". Йому запропонували ваучери на 250 доларів, а також психологічну консультації "у зв'язку з подіями, свідком яких вони були", попри те, що відпустка коштувала йому майже 4000 доларів. Суму компенсації він назвав "жартом".

Нагадаємо, російські туристи зганьбились у Туреччині, намагаючись вкрасти з готелю 35 кг їжі. Їх спіймали на гарячому працівники готелю.

Читайте також: