Туристи спотворили одне з найкрасивіших місць на планеті: причиною стала всім відома прикмета

У геотермальному басейні "Морнінг Глорі" в національному парку Єллоустоун у США виявили тонни монеток та інші металеві предмети.

Всім відомо, якщо хочеш повернутися у місце, яке тобі сподобалось, – кинь монетку у фонтан. Але що робити, якщо фонтану немає? Відвідувачі Єллоустоунського національного парку в США десятиліттями відповідали на це питання одним чином – кидали свої монетки у легендарний геотермальний басейн "Морнінг Глорі".

До чого призвела безневинна, на перший погляд, прикмета, повідомило The Independent.

Співробітники Національного парку забили на сполох через те, що вода у геотермальному басейні, яка багато років дивувала туристів своїм яскраво-блакитним кольором, стала жовто-зеленою.

Представники парку розповіли, що масштабне забруднення природної водойми спричинили туристи, які роками кидали у басейн не тільки монетки, а й різне сміття.

"Ми знайшли тонни, можливо, тисячі тонн монет. Головна дорога парку проходить повз басейн, тому деякі металеві деталі, схожі на автомобільні, теж були кинуті на дно водойми",

– розповів місцевий єгер.

Екологи зауважують, що зазвичай вода у таких природних басейнах як "Морнінг Глорі" має яскраво-блакитний колір. Але коли шар монет на дні басейну у парку Єллоустоун перекрив канали термальних джерел, вода у ньому стала холоднішою і змінила колір на жовто-зелений.

Як відновити спотворений геотермальний басейн "Морнінг Глорі", експерти наразі не вирішили. Ймовірно, його дно спробують очистити, але поки що важко оцінити обсяг робіт і зовсім не зрозуміло, чи допоможуть такі дії.

Нагадаємо, у Каліфорнії закрили національний парк для туристів через масові укуси бджіл. Величезна кількість бджіл злетілись у національний парк "Джошуа-Трі" через спеку та нестачу води.

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