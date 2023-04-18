Туристи у Марокко платили за напої фальшивими грошима: як їх покарали

Британець разом із другом полетів до Марокко у відпустку.

Там 29-річний Олівер Ендрюс купляв випивку за фальшиві гроші. За це його посадили до в'язниці в Марракеші, пише mirror.co.uk.

За зберігання та розповсюдження фальшивих грошей усередині країни він проведе десятиліття за ґратами. Зазначається, що туриста заарештували разом із приятелем лише за декілька годин до того, як вони мали летіти додому. Олівер провів під вартою п'ять місяців.

11 квітня обох чоловіків засудили, попри те, що Ендрюс стверджував, що не знав, що банкноти були підробкою. Крім того, їх звинуватили за одним пунктом звинувачення у створенні організованої злочинної групи.

Також Олівер заявив, що зазнавав жорстокого поводження з боку марокканської поліції.

Фото: mirror.co.uk

Перебуваючи під замком, жодному з підсудних не було надано доступу до офіційного перекладача чи адвоката під час допиту. За словами сім'ї, їх "примушували підписувати іноземні документи", які вони не зовсім розуміли.

Повідомляється, що Ендрюс також страждає на захворювання серця. Йому щодня потрібні ліки, але він не може отримати доступ до своїх пігулок вже понад місяць, що ставить під загрозу його здоров'я, додає родина.

Також він зазначив, що не отримав допомоги від британської влади, але Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та розвитку (FCDO) заявило, що воно надало допомогу.

Сім'я чоловіка сказала: "Його психічний і фізичний стан дуже погіршувався, оскільки без ліків його кровообіг сповільнювався. Ми просто хочемо, щоб посольство виконало свою роботу, відвідало його і обов'язково перевірило його благополуччя".

Зі свого боку, мама Ендрюса, зізналася BBC, що почувається дуже розчарованою британським урядом. Вона сказала, що вони не просять юридичної допомоги, але хочуть гарантій його благополуччя.

Нагадаємо, британець помер від отруєння алкоголем у Польщі. Смерть настала після того, як йому зробили 22 шоти за півтори години у стриптиз-клубі.

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