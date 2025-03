Туристичний човен вибухнув у вогні із 92 пасажирами на борту – фото

У Колумбії туристичний човен вибухнув у вогні, внаслідок чого 92 людини на борту були змушені стрибати в море.

За попередніми даними, під час плавання у судна сталося коротке замикання в одному з двигунів. Вогонь швидко поширився і 89 туристів та троє членів екіпажу були змушені евакуюватися.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно жертв у воді, полум'я і густий дим.

Рятувальники витягнули усіх 92 людей із моря.

Човен загорівся із 92 пасажирами на борту / Фото: скриншот з відео

Прессекретар Головного морського управління повідомив: "Судно перебувало в туристичній подорожі, коли надійшло повідомлення про пожежу в рушійній установці, тому були негайно активовані протоколи надзвичайних ситуацій".

3 березня жертви були доправлені до Центру морського життя в Санта-Марті на півночі Колумбії.

Один з пасажирів, Карлос Гутьєррес, розповів: "Нам сказали зберігати спокій, але коли ми побачили дим і вогонь, всіх охопила паніка. Ми думали лише про власний порятунок. Були люди, які дістали поранення, коли стрибали у воду або намагалися доплисти до рятувальних човнів".

Також поділилася пережитим туристка з Боготи Карла Мендес: "Це був жахливий момент, ми почули крики і побачили людей, які стрибали у воду".

Капітан порту Сесар Грісалес сказав: "Пасажирів перевели на причал, де вони пройшли медичний огляд".

Про серйозні травми не повідомлялося. Наразі триває розслідування причин пожежі.

