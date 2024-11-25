Туристка випила горілку в популярному хостелі та "осліпла": за два дні до цього там померли 6 людей

Британська туристка розповіла, що вона тимчасово "осліпла" після того, як випила "безкоштовну горілку" в популярному хостелі для туристів у Лаосі.

Про це повідомляє LADbible.

Місто Ванг Віенг, Лаос, сколихнула серія смертей від підозри на отруєння метанолом. Вважається, що шестеро іноземних громадян померли, а ще 11 залишаються в лікарні.

Влада Лаосу підтвердила, що наразі триває розслідування ймовірного отруєння, і висловила "найглибші співчуття" сім'ям загиблих. Декілька випадків пов'язані з хостелом Nana Backpackers, власник і менеджер якого були затримані для допиту поліцією.

Шестеро загиблих туристів були названі: 28-річна британська юристка Сімона Вайт, австралійські 19-річні дівчата Голлі Боулз і Б'янка Джонс, данські подруги, 20-річна Анна-Софі Оркільд Койман і 21-річна Фрея Веннервальд Соренсен, а також 57-річний американський турист Джеймс Луїс Гатсон.

Ще одна британська туристка розповіла про страшний досвід, який вона пережила в хостелі: вона тимчасово "осліпла" після того, як випила горілки від Nana Backpackers. Жінка, яка попросила не називати свого імені, пояснила, що 9 листопада вона випила дві "безкоштовні горілки" в хостелі і невдовзі після цього їй стало зле. Вона також розповіла, що перетиналася з деякими з шести мандрівників, які загинули, в місті.

"Я просто думала, що у мене похмілля, я провела цілий день, ходячи між своєю кімнатою і туалетом, мене просто нудило", - пояснила вона. "Коли я йшла до туалету, я нічого не бачила. Я зателефонувала своєму хлопцеві, і він сказав: "Будь ласка, звернися по допомогу, їдь до лікарні".

Вона додала, що троє людей з її групи з 15 осіб також захворіли.

Жінка додала, що вона випила безкоштовну горілку близько 15:00 перед тим, як піти з друзями на річковий тюбінг – подію, якої вона не пам'ятає.

Далі вона пояснила, що її симптоми містили серцебиття 170 ударів на хвилину у стані спокою та задишку, а також тимчасову сліпоту і блювоту. Звернувшись за медичною допомогою до районної лікарні, жінка розповіла, що їй поставили крапельницю з фізіологічним розчином, а потім виписали з ліками від нудоти.

Що таке отруєння метанолом

Метанол – це промислова хімічна речовина, яка зазвичай міститься в таких продуктах, як розчинник для фарби та омивачі лобового скла автомобілів. Його часто додають у напої, оскільки він дешевший за етанол, який міститься в алкогольних напоях, що дозволяє виробникам скоротити витрати. Також не існує способу перевірити наявність метанолу в алкогольних напоях без використання спеціального обладнання. Однак ця речовина є надзвичайно токсичною для людини: вважається, що всього 25 мл метанолу є смертельними для організму.

Симптомами отруєння метанолом можуть бути нудота, блювання, запаморочення, порушення зору та біль у животі. Усім, хто має підозру на отруєння метанолом, рекомендується негайно звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчинка отруїлася грибами і померла. Вона стала вже четвертою жертвою з багатодітної родини, члени якої опинилися в медичних закладах після вживання в їжу грибів.

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