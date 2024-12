Туристу загрожує в'язниця в Дубаї через смайлик у SMS: що і кому він надіслав (фото)

Ірландцю загрожує в'язниця в Дубаї після того, як його звинуватили у надсиланні емодзі з погрозами.

Про це повідомляє Need To Know.

Стюарт Квіні приїхав до ОАЕ у вересні і наразі живе у свого друга, перебуваючи під забороною на поїздки. Текстові повідомлення були надіслані до того, як 39-річний чоловік поїхав туди.

У січні 2022 року ремонтник супроводжував свого друга в Дубаї, щоб допомогти йому влаштувати нове життя. Стюарт із села Лара, графство Віклов, познайомився з жителем Бельгії, який допоміг його другові знайти квартиру. Стюарт жив у свого друга протягом двох місяців, а потім повернувся до Ірландії. Квіні, який захоплюється гольфом і садівництвом, мав намір повернутися до ОАЕ через тиждень, щоб провести більше часу зі своїм товаришем. Він залишив у квартирі деякі свої речі.

Прессекретар організації "Затримані в Дубаї" заявив: "Поки Стюарт і його друг були у від'їзді, бельгієць проник до квартири і без дозволу забрав всі їхні особисті речі. Стюарт, зрозуміло, був засмучений і сподівався, що йому вдасться повернути свої речі, оскільки вони були для нього особистими, зокрема невеликі, але сентиментальні подарунки від його покійної бабусі. Стюарт склав декілька юридичних листів, але вони були повністю проігноровані"

"Я не заперечую проти одягу, це просто речі моєї бабусі та подарунок від друга, які дуже важливі для мене", - розповів він засновниці організації Радзі Стірлінг. "Я приїхав до нього в червні минулого року і надіслав йому декілька повідомлень, в яких в основному говорив, що хочу отримати свої речі назад, або я піду до поліції, але знову не отримав відповіді".

Стюарт Квіні / Фото: Detained In Dubai

Після повернення до Ірландії Стюарт отримав ще декілька поганих новин. Його бабуся страждала на деменцію і була переведена до будинку для літніх людей.

"Це дуже сильно вдарило по ньому", - додала Стірлінг. "Вона його найкраща подруга. Він намагався впоратися з болем, вживаючи алкоголь, що він робить лише раз чи двічі на рік. У нетверезому стані він, мабуть, згадав про крадіжку, дістав свій телефон і надіслав бельгійцю декілька смайликів із зображенням ніндзя і краплі крові".

Квіні розповів Стірлінг: "Я дуже рідко п'ю, тому це абсолютно не характерно для мене. У мене ніколи не було проблем із законом".

Коли він прибув 6 вересня, його одразу ж взяли під варту, відвезли до поліцейської дільниці Аль-Барша і сказали, що він не може покинути країну, повідомляє організація.

"Йому повідомили, що йому загрожує декілька років ув'язнення відповідно до суворих законів, які забороняють грубі, образливі або погрозливі текстові повідомлення, навіть якщо вони виражені саркастично, жартома між близькими друзями або коханими", - пояснюється в заяві "Затриманих в Дубаї". "Мама Стюарта зв'язалася з обвинувачем, і вони обидва перепросили, але він сказав, що не відкличе справу".

Стюарт Квіні з мамою / Фото: Detained In Dubai

За словами Стірлінг, суворими законами Дубаю часто зловживають заявники, які відкривають поліцейські справи лише для того, щоб вимагати гроші у жертв.

"Це недобросовісно, що таке допускається. Це ставить людей під загрозу неправдивих звинувачень і неправомірного переслідування. Закони ОАЕ про кіберзлочинність дуже небезпечні для туристів. Вони нечіткі, суб'єктивні, довільно застосовуються, а покарання можуть бути суворими".

Нагадаємо, тим часом іншому туристу загрожує 20 років в'язниці в Дубаї за секс з дівчиною на канікулах. Його сім'я звернулася по допомогу до міністра закордонних справ.

Читайте також: