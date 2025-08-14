Турист напідпитку кинув виклик копам та швидко пошкодував про це: що він зробив (відео)

Поліція / © Getty Images

У місті Барселона, що в Іспанії, нетверезий турист хотів похизуватися та вдарив поліцейську машину. Правоохоронці одразу кинулися його затримувати, однак чоловік спробував утекти.

Спроба втечі туриста перетворилася на кумедне відео, потрапивши у соцмережу TikTok.

Відеоролик із погонею копів за п’яним туристом мить став вірусним, зібравши понад 14 млн переглядів.

На кадрах видно, що інцидент трапився 27 червня близько третьої години ночі у Барселоні. Тоді невідомий турист напідпитку вирішив кинути виклик правоохоронцям, вдаривши їхнє авто у задні двері.

Реакція поліцейських не забарилася — вони миттю кинулися наздоганяти хулігана через вулицю.

Під час втечі чоловік намагався перестрибнути перила, однак перечепившись упав на землю. Його падіння супроводжувалося глухим стукотом. Потім відчайдушний турист піднявся та побіг, озираючись назад через плече.

Наразі невідомо чи отримав покарання за свої дії порушник і чи вдалося пізніше правоохоронцям його затримати.

Користувачі в коментарях до відео іронічно коментували цей курйозний випадок.

Деякі порівнювали втечу туриста із популярною грою «GTA», називали її «найповільнішою погонею», та жартома припускали, що невідомим чоловіком «мав бути Ремі Ґаяр» (французький комік — Ред.).

