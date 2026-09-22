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Турист об’їхав 60 країн і назвав найдорожчі: одна з них його особливо здивувала
Навіть досвідченого мандрівника деякі туристичні напрямки здивували цінами. Лукас Бранкатізано назвав п’ять країн, де, за його досвідом, мандрівникам доведеться витратити чимало грошей.
Австралійський мандрівник Лукас Бранкатізано, який побував у 60 країнах, назвав п’ять напрямків, де витрати на подорож здивували його найбільше. До переліку потрапили популярні серед туристів країни Європи, Америки та Близького Сходу.
Про це повідомило видання Daily Mail.
29-річний мешканець Мельбурна розповів у своєму відео, що за час тривалих подорожей він провів близько десяти місяців у Латинській Америці, а потім майже рік мандрував Європою, Азією та Африкою разом із братом і друзями.
Найперше Бранкатізано згадав Італію. Саму країну він назвав чудовою, однак радить зважати на сезон. За його словами, влітку популярні напрямки, зокрема Рим, Мілан і Порто-Черво, переповнені туристами, а ціни суттєво зростають. Особливо його здивувала вартість їжі — мандрівник вважає невиправданою пасту за понад 50 євро.
Неочікувано дорогою для нього стала й Уругвай. Бранкатізано розповів, що до поїздки не очікував побачити там настільки високі ціни, особливо на тлі інших країн Південної Америки, які він вважає значно доступнішими для туристів.
Водночас сама країна залишила в нього позитивні враження. Мандрівник відзначив місцеві пляжі та парки, однак наголосив, що Монтевідео та невеликі міста навколо столиці виявилися значно дорожчими, ніж він очікував.
До списку потрапила і Швейцарія. За словами австралійця, одна з головних причин високих витрат — сильний швейцарський франк. Особливо відчутними для туристів є витрати на проживання.
Бранкатізано навів приклад: ніч у Швейцарії може коштувати близько 70–100 євро. Водночас він визнав, що багато мандрівників готові миритися з такими цінами через природу та краєвиди країни, яку він назвав однією з найкрасивіших у світі.
Ще одним дорогим напрямком для нього стали США. Бранкатізано зазначив, що особливо великі витрати відчувають туристи з Австралії та Нової Зеландії через курс їхніх валют до долара США.
Окремо мандрівник звернув увагу на культуру чайових. За його словами, додатково платити доводиться за чимало послуг і навіть під час звичайних замовлень у закладах.
Завершив п’ятірку Оман. Бранкатізано пояснив високі витрати сильною місцевою валютою. За його словами, через курс оманського ріала суми в меню можуть здаватися невеликими, але після перерахунку в іншу валюту витрати стають значно відчутнішими.
Водночас він зазначив, що не всі витрати в Омані є однаково високими. Зокрема, мандрівник назвав оренду автомобіля зручним способом пересуватися країною та додав, що ціни на їжу не здавались йому надмірними. Попри вартість подорожі, Оман він також назвав красивою країною.
У коментарях інші туристи частково погодилися з його спостереженнями та назвали власні дорогі напрямки. Серед них згадували Францію та країни Скандинавії.
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