Турист об’їхав 60 країн і назвав найдорожчі: одна з них його особливо здивувала

Мандрівник назвав 5 найдорожчих країн після подорожей світом / © pexels.com

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Австралійський мандрівник Лукас Бранкатізано, який побував у 60 країнах, назвав п’ять напрямків, де витрати на подорож здивували його найбільше. До переліку потрапили популярні серед туристів країни Європи, Америки та Близького Сходу.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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29-річний мешканець Мельбурна розповів у своєму відео, що за час тривалих подорожей він провів близько десяти місяців у Латинській Америці, а потім майже рік мандрував Європою, Азією та Африкою разом із братом і друзями.

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Найперше Бранкатізано згадав Італію. Саму країну він назвав чудовою, однак радить зважати на сезон. За його словами, влітку популярні напрямки, зокрема Рим, Мілан і Порто-Черво, переповнені туристами, а ціни суттєво зростають. Особливо його здивувала вартість їжі — мандрівник вважає невиправданою пасту за понад 50 євро.

Неочікувано дорогою для нього стала й Уругвай. Бранкатізано розповів, що до поїздки не очікував побачити там настільки високі ціни, особливо на тлі інших країн Південної Америки, які він вважає значно доступнішими для туристів.

Водночас сама країна залишила в нього позитивні враження. Мандрівник відзначив місцеві пляжі та парки, однак наголосив, що Монтевідео та невеликі міста навколо столиці виявилися значно дорожчими, ніж він очікував.

До списку потрапила і Швейцарія. За словами австралійця, одна з головних причин високих витрат — сильний швейцарський франк. Особливо відчутними для туристів є витрати на проживання.

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Бранкатізано навів приклад: ніч у Швейцарії може коштувати близько 70–100 євро. Водночас він визнав, що багато мандрівників готові миритися з такими цінами через природу та краєвиди країни, яку він назвав однією з найкрасивіших у світі.

Ще одним дорогим напрямком для нього стали США. Бранкатізано зазначив, що особливо великі витрати відчувають туристи з Австралії та Нової Зеландії через курс їхніх валют до долара США.

Окремо мандрівник звернув увагу на культуру чайових. За його словами, додатково платити доводиться за чимало послуг і навіть під час звичайних замовлень у закладах.

Завершив п’ятірку Оман. Бранкатізано пояснив високі витрати сильною місцевою валютою. За його словами, через курс оманського ріала суми в меню можуть здаватися невеликими, але після перерахунку в іншу валюту витрати стають значно відчутнішими.

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Водночас він зазначив, що не всі витрати в Омані є однаково високими. Зокрема, мандрівник назвав оренду автомобіля зручним способом пересуватися країною та додав, що ціни на їжу не здавались йому надмірними. Попри вартість подорожі, Оман він також назвав красивою країною.

У коментарях інші туристи частково погодилися з його спостереженнями та назвали власні дорогі напрямки. Серед них згадували Францію та країни Скандинавії.

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