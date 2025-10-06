Турист, ув’язнений у Дубаї за секс із дівчиною, загинув у ДТП після звільнення

Реклама

У Великій Британії підліток, який вийшов із в'язниці в Дубаї три місяці тому, загинув унаслідок аварії в Тоттенхемі.

Про це пише Unilad.

19-річний Маркус Факана провів декілька місяців у в'язниці в Дубаї після того, як вступив у статевий зв'язок за згодою з британською дівчиною, якій на той час було 17 років.

Коли це сталося, вони обидва були у відпустці, але після того, як дівчина повернулася додому до Лондона, її батьки розповіли владі про їхні стосунки.

Згодом Факані, якому на той час було 18 років, заарештували і засудили до року за ґратами.

Це було пов'язано з тим, що законний вік згоди в Дубаї становить 18 років, а оскільки дівчині було 17 на момент, коли вони займалися сексом, це робило її неповнолітньою згідно з місцевим законодавством.

Через декілька місяців Факану нарешті звільнили з в'язниці, і 3 липня він повернувся додому до Великої Британії.

Маркус Факана

Але, на жаль, організація, яка допомогла звільнити його з дубайської в'язниці, повідомила, що через три місяці він помер.

Радха Стірлінг, виконавчий директор кампанії "Затримані в Дубаї", заявила: "Ми з глибоким сумом повідомляємо, що наш клієнт і друг Маркус Факана трагічно загинув в автокатастрофі в Тоттенхемі після звільнення з дубайської в'язниці. Його втрата є болісним нагадуванням про те, наскільки безцінним є життя і як непотрібне ув'язнення забирає у людей час, який вони ніколи не зможуть повернути. Кожен день свободи має значення. Він проявив силу і мужність, він був сповнений ентузіазму і оптимізму щодо свого майбутнього. Це жахливо, що шлях Маркуса обірвався так скоро після того, як він почав будувати своє життя заново".

За інформацією The Standard, Факана був пасажиром автомобіля, який зіткнувся з іншою машиною, причому видання повідомляє, що автомобіль не зупинився перед поліцейськими, і офіцери втратили його з поля зору, коли він поїхав геть.

Однак, коли вони наздогнали його, то виявили, що він зіткнувся з іншим автомобілем, а пасажир (Факана) був доправлений до лікарні, де згодом помер.

Водій, якому також 19 років, був заарештований поліцією і взятий під варту.

Про інших постраждалих в результаті зіткнення не повідомляється.

