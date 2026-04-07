Туриста понад 100 разів ужалили бджоли: його евакуювали гелікоптером (фото)

У США турист опинився у критичному стані після нападу бджіл під час походу — чоловіка довелося терміново евакуювати з гірської місцевості гелікоптером.

Інцидент стався поблизу вершини Лукаут-Маунтін у місті Фенікс. За даними Пожежної служби Фенікса, чоловік вирушив у похід у суботу вранці, коли на нього раптово напав рій бджіл.

Постраждалий повідомив рятувальникам, що дістав понад 100 ужалень. Через тяжкий стан він не зміг самостійно спуститися з гори.

Рятувальна операція виявилася складною: чоловіка підняли за допомогою гелікоптера, після чого передали медикам. Його госпіталізували у критичному стані.

Порятунок туриста / Фото: Phoenix Fire Department

Після інциденту Пожежна служба Фенікса звернулася до туристів із попередженням про потенційну небезпеку. Рятувальники закликають уникати місць із активними вуликами та бути особливо обережними під час походів.

Фахівці також радять не використовувати парфуми або ароматизовані засоби на природі, оскільки вони можуть приваблювати комах. Крім того, варто обирати світлий одяг — він менш провокує агресивну реакцію бджіл.

У разі нападу рекомендується негайно залишити місце, швидко тікати та захищати голову й обличчя.

