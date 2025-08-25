- Дата публікації
Туристка влаштувала танець на прапорі Туреччини: їй загрожує в’язниця (відео)
У Туреччині спалахнув скандал через іноземну туристку, яка станцювала з флагштоком, імітуючи танець на пілоні.
У відомому туристичному регіоні Каппадокія (Туреччина) розгорівся скандал через іноземну туристку, яка станцювала з турецьким флагштоком, імітуючи танець на пілоні. Місцева влада розцінила це як образу «моральних цінностей нації», через що прокуратура розпочала розслідування.
Про це пише Yahoo! News.
Деталі інциденту
У місті Учісар туристка, чия особистість і національність не розголошуються, виконала трюки на флагштоці, які були зняті на відео і швидко поширилися соцмережами.
Адміністрація губернатора провінції Невшехір подала кримінальну заяву проти жінки. Головний прокурор розпочав розслідування за двома статтями кримінального кодексу Туреччини. Туристці загрожує до 3 років ув’язнення за публічну неповагу до турецького прапора та до 2 років — за образу турецької ідентичності.
Місцева влада назвала цей інцидент «жахливим» і розцінила його як прояв неповаги. Вчинок, який, ймовірно, не був спланованим, може обернутися для жінки тюремним ув’язненням.
