Туристку затримали в аеропорту через її витівку в літаку: що вона накоїла

Пасажирку літака затримали через куріння на борту / © Reuters

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Пасажирка літака під час польоту до Великої Британії курила вейп на борту. Вона не реагувала на зауваження бортпровідників, а тому її затримали одразу після того, як літак приземлився.

Про це пише mirror.co.uk.

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Борт летів із міжнародного аеропорту Ханьї на Криті до аеропорту Іст-Мідлендс у Великій Британії.

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Один із пасажирів на борту розповів, що інша пасажирка почала користуватися електронною сигаретою приблизно через годину після початку польоту. Її попросили припинити, але, за словами цієї людини, її ще двічі ловили на тому, що вона курила електронну сигарету. Потім, після того як стюардеса зробила їй останнє попередження, пілот звернувся до пасажирів через гучномовець і сказав, що якщо вона ще раз покурить електронну сигарету, її дані будуть передані поліції, і її затримають після прильоту.

За словами свідка, потім пасажирку знову заскочили за курінням електронної сигарети, після чого стюардеса вилучила пристрій і попросила її здати посадковий талон та паспорт.

Після прибуття до аеропорту жінку затримали. Представник поліції Лестерширу заявив: «Після прибуття до Великої Британії 30-річну жінку заарештували за підозрою у курінні в літаку, зареєстрованому у Великій Британії, у час, коли куріння було заборонено, і її справа була вирішена в позасудовому порядку».

Представник авіакомпанії Ryanair зазначив: «Ryanair дотримується суворої політики нульової терпимості щодо неналежного поводження пасажирів. Ми й надалі вживатимемо рішучих заходів для боротьби з неадекватною поведінкою пасажирів, забезпечуючи, щоб усі пасажири та екіпаж подорожували в атмосфері поваги та без стресу, без зайвих перешкод».

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