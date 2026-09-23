Туристи часто оминають це місто в Іспанії, а дарма: його назвали одним із найкращих напрямків 2027 року

Іспанія / © Pixabay

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Туристам назвали одне з найкращих місць для подорожей у 2027 році — іспанське місто, яке часто залишається поза увагою мандрівників. Леон на півночі країни увійшов до списку Lonely Planet «Найкраще у подорожах 2027».

Про це повідомляє Mirror.

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Місто розташоване на березі річки Бернесга та поєднує середньовічну архітектуру, старовинні квартали, музеї й відому місцеву гастрономічну традицію.

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Середньовічне місто із захопливим собором

Lonely Planet назвав Леон одним із найцікавіших недооцінених напрямків Європи. Путівник для мандрівників зазначає, що місто розташоване далеко від традиційних туристичних маршрутів, однак має багату історію та одну з найяскравіших середньовічних архітектурних спадщин Іспанії.

Однією з головних пам’яток Леона є готичний собор XIII століття, відомий як Пульхра Леоніна — «леонська красуня». Його особливістю є масштабні вітражі: загальна площа кольорового скла перевищує 1800 квадратних метрів.

Собор також прикрашений кам’яним різьбленням і високими шпилями. Туристи особливо відзначають атмосферу всередині храму, яку створює світло, що проходить крізь численні вітражі.

У Леоні пригощають безкоштовними тапас

Ще одна причина відвідати місто — його гастрономічна культура. У старовинному районі Барріо-Умедо працює понад сотня барів.

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Леон відомий традицією, за якою до замовленого напою в багатьох закладах подають безкоштовну порцію тапас. Це можуть бути крокети, пататас бравас, рагу та інші місцеві страви.

Увечері квартал перетворюється на один із найжвавіших районів міста: місцеві жителі та туристи збираються в барах, щоб скуштувати традиційні страви та випити місцевого вина або пива.

Що ще подивитися туристам

Серед інших визначних місць Леона — базиліка Сан-Ісідоро, яку називають «Сікстинською капелою романського мистецтва». Храм збудували на місці давнішої римської споруди.

Також туристам радять відвідати Casa Botines — будівлю з казковим фасадом, спроєктовану відомим архітектором Антоніо Гауді. Сьогодні тут працює музей із колекцією іспанського мистецтва XIX–XX століть.

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Водночас Леон приваблює не лише окремими пам’ятками. Мандрівники можуть просто гуляти його вузькими вуличками, розглядати середньовічні кам’яні стіни, заходити до невеликих кав’ярень і тапас-барів.

У теплу пору року особливо популярні прогулянки вздовж річки Бернесга, а також парки, сади та відкриті тераси з краєвидами на місто.

Саме поєднання історичної атмосфери, місцевої кухні та меншої кількості туристів, порівняно з найпопулярнішими містами Іспанії, зробило Леон одним із напрямків, які Lonely Planet радить відкрити для себе у 2027 році.

Нагадаємо, досвідчений турист Лукас Бранкатізано об’їхав 60 країн і назвав найдорожчі. До переліку потрапили популярні серед туристів країни Європи, Америки та Близького Сходу.

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