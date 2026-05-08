Туристи опинилися в епіцентрі виверження вулкана: є загиблі та постраждалі

Вулкан / © Associated Press

В Індонезії внаслідок виверження вулкана Дуконо загинули щонайменше троє туристів. Ще кількох людей шукають рятувальники після виверження, яке сталося у п’ятницю вранці.

Про це повідомило видання The New York Times.

За даними Вулканологічної служби Індонезії, вулкан Дуконо вивергнувся близько 7:40. Виверження супроводжувалося гучним звуком, а стовп густого диму піднявся приблизно на 10 кілометрів над вершиною. У п’ятницю вдень офіційні особи заявили, що активність вулкана посилюється.

Начальник місцевої поліції Ерліхсон Пасарібу повідомив телеканалу Kompas TV, що на горі під час виверження перебували 20 туристів. Згодом троє людей були знайдені мертвими, ще семеро безпечно спустилися вниз.

Водночас Агентство з питань стихійних лих Індонезії повідомило щонайменше про п’ятьох постраждалих. Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих та намагаються евакуювати альпіністів із району вулкана.

За інформацією Вулканологічної служби Індонезії, Дуконо залишається одним із найактивніших вулканів країни. Лише за останній місяць там зафіксували майже 200 вивержень.

Поліція також заявила, що туристів попереджали про заборону сходження на гору через небезпечну активність вулкана.

