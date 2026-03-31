Після атаки дрона туристи почали масово залишати Кіпр / © Associated Press

На Кіпрі фіксують різке падіння туристичного потоку — мандрівники, зокрема з Великої Британії, масово відмовляються від поїздок через побоювання, пов’язані з війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє Еxpress.

За даними готельного сектору, кількість бронювань на острові скоротилася приблизно на 40% у березні та квітні. У популярних курортних містах, таких як Лімасол і Протарас, з’явилися майже порожні пляжі та вулиці.

Причиною хвилі скасувань стала ескалація конфлікту на Близькому Сході, яка збіглася з початком туристичного сезону після зимової перерви. Додаткову тривогу викликав інцидент із ударом безпілотника по британській військовій базі RAF Акротірі на Кіпрі на початку березня.

Після цього рівень скасувань короткострокових бронювань різко зріс — за деякими оцінками, з приблизно 15% до пікових 100% у перші дні після атаки. Хоча згодом показник знизився, він і надалі залишається підвищеним.

Туристичні компанії також повідомляють про значне уповільнення нових бронювань на весь 2026 рік.

Ціни на відпочинок на Кіпрі почали знижуватися

На тлі падіння попиту ціни на відпочинок почали знижуватися. За даними аналітиків, вартість проживання у квітні-травні вже впала приблизно на 12%. Туроператори пропонують бюджетні пакети, намагаючись повернути туристів — іноді від 100 фунтів стерлінгів за тижневий відпочинок із перельотом.

Кіпр, який 2025 року встановив рекорд із понад 4,5 млн туристів, нині стикається з наслідками свого географічного розташування — острів розташований менш ніж за 200 км від узбережжя Сирії та Лівану.

Водночас офіційні представники Кіпру закликають не панікувати. Посол Кіпру у Великій Британії Кіріакос Курос заявив, що острів залишається безпечним і стабільним напрямком для подорожей.

«Кіпр і надалі є надійним і популярним місцем для туристів. Тимчасові коливання бронювань пов’язані із загальною ситуацією в регіоні і не відображають реальної безпеки на острові», — наголосив він.

Згідно з актуальними рекомендаціями британського МЗС, Кіпр не входить до переліку небезпечних напрямків для подорожей.