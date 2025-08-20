Туристи в паніці тікають з Санторіні: що трапилось на райському острові (фото, відео)

Зсув ґрунту на острові Санторінім / © скриншот з відео

Відомий грецький курорт Санторіні опинився під завісою пилу після потужного зсуву ґрунту. Місцеві жителі та туристи з жахом тікали з райського острова, де лише пів року тому фіксували сильні землетруси.

Про це повідомляє Protothema.

Масив ґрунту зісковзнув зі скель у селищі Імеровіглі та обвалився в море. Місцеві мешканці пов’язують катастрофу із серією землетрусів, що охопили Санторіні на початку 2025 року, а також із активним будівництвом у цьому районі.

За місяць тоді було зафіксовано понад 20 тис. підземних поштовхів. Влада оголосила надзвичайний стан, адже землетруси відбувалися що десять хвилин. Близько 11 тис. людей — більш ніж половина населення острова — змушені були залишити свої домівки.

Фахівці вважають, що поєднання сейсмічної активності та хаотичної забудови порушило стабільність ґрунтів. На відео очевидців видно, як біле містечко з характерними блакитними куполами накриває щільна хмара пилу.

«Санторіні — острів із вразливою геоморфологією, а коли додається тиск надмірної забудови, ризик зсувів багаторазово зростає», — пояснили експерти, які прибули на місце інциденту.

У звітах наголошується, що ділянка, яка обвалилася, була перевантажена через будівництво нової споруди.

Професор Афінського університету Ефтіміос Леккас підкреслив, що круті схили, висока сейсмічність і специфічна геологічна структура роблять Санторіні надзвичайно вразливим до зсувів. Кам’янисті породи тут легко руйнуються, створюючи небезпеку нових обвалів.

Професор додав, що «неконтрольоване» будівництво в зоні кальдери Санторіні триває, попри плани уряду заборонити нові споруди. Через це готелі зводять на схилах із нестійкими породами, що підвищує ризик катастрофічних обвалів, особливо під час землетрусів.

Після серії землетрусів на початку року прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пообіцяв 3 млн євро на будівництво аварійного евакуаційного маршруту з півдня острова.

Власники готелів змушені були навіть зливати воду з басейнів, побоюючись, що надмірне навантаження зробить будівлі ще вразливішими.

Чимало мешканців, які залишилися на острові, ночували просто неба, побоюючись, що їхні будинки можуть завалитися у будь-який момент.

Нагадаємо, у лютому біля Санторіні сталися два землетруси магнітудою 5,2 та 4,7 бала. Через це понад 11 тис. людей змушені були евакуюватися. Влада оголосила надзвичайний стан, закрила школи та попередила про високий ризик зсувів.