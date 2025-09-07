Туристи загубилися в горах через "магічні" гриби: як вони врятувалися (фото)

У США врятували туристів, які заблукали Фото: ілюстративне / © lonelyplanet.com

У США, в штаті Нью-Йорк лісові рейнджери надали допомогу групі мандрівників, які втратили орієнтацію після вживання галюциногенних грибів та не змогли самостійно вийти з маршруту.

Інцидент стався 29 серпня. Близько 17:00 рятувальники отримали сигнал SOS через супутникову систему 911 неподалік від оглядового майданчика Giant Ledge, що розташований у горах Кетскілл поблизу Вудстока. Це популярне місце для походів, відоме видом на гору Слайд-Маунтін — найвищу вершину регіону (1280 м).

Рейнджерам парку повідомили, що четверо туристів заблукали після того, як з'їли гриби, і що один з них «відчув виснажливий стан сп'яніння». Фото: Департамент охорони навколишнього середовища Нью-Йорка

Вже о 18:45 троє рейнджерів знайшли чотирьох туристів, один із яких перебував у сильному психоделічному стані після вживання так званих «магічних» грибів. Саме це спричинило паніку й зупинило подальший рух групи.

За даними експертів, у світі відомо близько 200 видів грибів, що містять психоактивний компонент псилоцибін. Найпотужнішими вважаються представники роду Psilocybe — зокрема P. azurescens, P. semilanceata та P. cyanescens. Навіть незначна доза цієї речовини може викликати яскраві галюцинації, зміну сприйняття часу, ейфорію та порушення координації.

Хоча псилоцибін не вважається смертельно небезпечним чи таким, що викликає фізичну залежність, його вживання нерідко супроводжується дезорієнтацією, тривожністю, нудотою та блювотою.

Під час пригоди туристи також загубили ключі від свого автомобіля. До рятувальної операції долучилися пожежники, які допомогли відвести групу на початок маршруту. Там мандрівників оглянули медики, після чого рейнджери доставили їх до орендованого житла.

Наступного дня команда рятувальників здійснила повторний пошук і знайшла ключі, що лежали в сумці, захованій під поваленим деревом серед папороті.

Попри незаконність вживання псилоцибіну у штаті Нью-Йорк, офіційних штрафів туристам не виписали. Рейнджери обмежилися попередженням.

Раніше йшлося про те, що у США чоловік виколов собі очі після вживання галюциногенних грибів. 21-річний хлопець у Техасі після вживання псилоцибіну — психоактивної речовини, яка міститься у так званих “чарівних грибах”, на жаль, помер. Він завдав собі важких травм, уколовши обидва ока дерев’яним олівцем.