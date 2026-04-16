Туристи випадково знайшли скарби і стали мільйонерами: як це вдалося (фото)

Золото знайшли у Чехії / © iDNES.cz

Двоє туристів отримають історично найбільшу для Чеської Республіки винагороду за знахідку золотого скарбу поблизу гори Звічина у Трутновському районі. Сума виплати становитиме 11,7 мільйона крон, що у кілька разів перевищує попередній рекорд у 2 мільйони крон.

Про це пише Idnes.cz.

Деталі знахідки та оцінка вартості

Скарб був виявлений у лютому 2025 року та переданий до Музею Східної Чехії в Градці-Кралове. Колекція вагою 5,23 кілограма складається із 598 золотих монет, понад 30 табакерок, ювелірних виробів та інших предметів XIX–XX століть. Пробірне бюро підтвердило, що більшість артефактів виготовлені з 14-каратного золота.

За словами заступника губернатора з питань культури Іржі Штепана, сума винагороди розрахована за спеціальною юридичною процедурою. Оскільки йдеться про чисте золото, за законом воно оцінюється у 100% вартості металу на день знахідки (2237,5 крони за грам), а не як 10% від культурної вартості, що застосовується зазвичай.

Історична цінність та походження

Фахівці класифікують знахідку як один із найзначніших скарбів Центральної Європи. Наразі походження предметів залишається нез’ясованим, проте вчені встановили, що колекцію заховали у кам’яній стіні після 1921 року.

Серед основних гіпотез — спроба збереження майна особою, що переслідувалася нацистським режимом, або депортованими після війни німцями.

Порівняння з попередніми знахідками

До цього моменту найбільшою виплатою в країні були 2 мільйони крон за «знахідку століття» — срібні монети X століття, виявлені 2015 року. Поточний рекорд зумовлений як обсягом знайденого золота, так і стрімким зростанням світових цін на цей метал, які, за словами губернатора Петра Колети, потроїлися за останні три роки.

Після завершення реставраційних робіт Музей Східної Чехії планує представити скарб у межах спеціальної експозиції.

Нагадаємо, археологи підняли з дна швейцарського озера Невшатель понад 1000 давньоримських артефактів, що добре збереглися.