Туристи захворіли на холеру після вживання води з популярної святої криниці

Вода з джерела / © Freepik

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Щонайменше сім випадків захворювання на холеру в Німеччині та Великій Британії пов’язані з вживанням води з популярної «святої криниці» в Ефіопії, яка виявилася зараженою бактеріями Vibrio Cholerae.

Про це йдеться у звіті Eurosurveillance.

У лютому цього року європейська влада була в стані підвищеної готовності щодо спалаху холери після того, як троє людей у Німеччині та четверо у Великій Британії захворіли на цю інфекційну хворобу.

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Швидке розслідування показало, що двоє німецьких пацієнтів і троє британських подорожували до Ефіопії за місяць до цього, і деякі з них відвідали святе джерело під назвою Бермел Гіоргіс в районі Квара в африканській країні. Названий на честь святого Георгія, Бермел Гіоргіс вважається святим місцем для членів ефіопської православної церкви Тевахедо, які п’ють воду і вмиваються нею, щоб отримати користь від її передбачуваних цілющих властивостей.

Європейські відвідувачі, як повідомляється, робили те ж саме, а німецькі мандрівники і принаймні один з відвідувачів з Великої Британії привезли з собою трохи святої води і поділилися нею. Незабаром у них почалися такі симптоми, як водяниста діарея і блювота.

Проаналізувавши пластикові пляшки зі святою водою, які привезли туристи, лікарі виявили, що вона була заражена Vibrio cholerae, бактеріями, що спричиняють холеру. Вода фактично кишіла бактеріями, як стверджують дослідники у своєму звіті, опублікованому європейським агентством з моніторингу інфекційних захворювань.

«Оскільки інфекційна доза V. cholerae O1 оцінюється в 105-108 [від 100 000 до 100 мільйонів] колонієутворювальних одиниць (КУО), це свідчить про те, що свята вода була сильно забруднена і бактерії залишалися життєздатними за температури навколишнього середовища під час польоту і в Європі», — пишуть медики.

Ще більше занепокоєння спричинив той факт, що цей варіант Vibrio cholerae був стійким до багатьох антибіотиків. Бактерії розвинули спеціалізовані гени стійкості, так звані плазміди, але антибіотики тетрациклінового ряду все ще були ефективні проти них, і всі пацієнти повністю одужали.

На щастя, спалаху холери в Європі вдалося запобігти, але цей випадок отримав розголос як повчальна історія, а експерти з інфекційних захворювань закликають мандрівників бути обережними навіть під час відвідування місць, що мають релігійне значення.

«Мандрівники повинні бути добре поінформовані про гігієнічні умови та ризики інфекційних захворювань у місцях, які вони відвідують, і не повинні пити воду, навіть якщо вона має релігійне значення», — попередили експерти.

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