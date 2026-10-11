Туск і міністр оборони могли стати мішенями: що відомо про замах в Польщі

Поліція Польщі Фото ілюстративне / © PAP

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Чоловіка, який погрожував прем’єр-міністру Дональду Туску та міністру національної оборони Владиславу Косіняку-Камишу, затримано.

Про перебіг справи 11 жовтня повідомило видання Notes from Poland із посиланням на заяви представників польської влади.

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Поліція Польщі працює над справою

Польські правоохоронці та спецслужби перевіряють інформацію про можливу підготовку замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, передає джерело.

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За оцінкою представників служб безпеки, отримані дані свідчать про високу ймовірність реалізації погроз.

У неділю речник координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський заявив, що поліція отримала інформацію про можливий замах на Туска та Косіняка-Камиша. Після цього до обговорення загрози залучили Агентство внутрішньої безпеки (ABW), поліцію та Службу державної охорони (SOP), яка забезпечує захист високопосадовців.

За словами речниці Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліни Галєцької, першою загрозу виявила саме Служба державної охорони, яка передала інформацію правоохоронцям.

«Ми ставимося до цієї справи надзвичайно серйозно», — наголосив Добжинський. Він також заявив, що йдеться про загрозу для найвищих посадовців країни, а отримані дані є достатньо серйозними та достовірними, щоб повідомити про них публічно.

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Водночас представник спецслужб не розкрив, де саме могли планувати напад, яким способом його мали здійснити та хто може стояти за погрозами. Подробиці обіцяють оприлюднити після подальшого розслідування.

Що відомо про можливих організаторів

Речник польського уряду Адам Шлапка повідомив телеканалу TVN, що державні органи регулярно отримують інформацію про потенційні загрози. Однак цього разу сигнал викликав більше занепокоєння, ніж попередні.

За його словами, одним з елементів попередження було електронне повідомлення, але саме воно не було єдиною підставою для занепокоєння.

Польські ЗМІ з посиланням на неназваного посадовця, близького до прем’єр-міністра, повідомили, що за погрозами можуть стояти праворадикальні екстремісти з Польщі. В спецслужбах розповіли, що до загрози поставилися особливо серйозно через наявність у повідомленні адрес, пов’язаних із Туском і Косіняком-Камишем.

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Офіційно особи, які могли готувати напад, поки не встановлені.

У Польщі раніше затримували людей за погрози Туску

Це не перший випадок погроз на адресу польського прем’єра. Минулого місяця в місті Перемишль затримали 56-річного чоловіка, який опублікував у соціальних мережах відео з погрозами Туску. На початку вересня в місті Олава за аналогічні погрози в Мережі затримали 52-річного чоловіка.

У вересні польські спецслужби також затримали трьох підлітків, яких підозрюють у причетності до інтернет-спільнот, що пропагували неонацизм і насильство. Одному з них додатково висунули обвинувачення у плануванні терористичних атак на такі об’єкти, як мечеть і школа.

Нинішні повідомлення про можливий замах на керівництво Польщі з’явилися на тлі серії нападів із ножами в навчальних закладах країни. За даними Notes from Poland, цього тижня сталися три такі напади, унаслідок яких одна людина загинула, а багато інших дістали поранення.

Від п’ятниці польська поліція перевірила понад 64 тис. об’єктів, зокрема школи, та затримала понад 100 людей. Більшість затриманих — підлітки, яких підозрюють у погрозах або виявили зі зброєю.

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