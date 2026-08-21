Туск накинувся на Німеччину через арешт українця у справі "Північних потоків": що заявив

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із гучною заявою щодо розслідування вибухів на російських газопроводах «Північний потік». Очільник польського уряду наголосив, що Берлін не повинен судити осіб, які вивели з ладу ці об’єкти, а відповідальність і сором мають нести ті, хто їх зводив.

Про це повідомляє TVP World.

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Реакція Туска на арешт українця — що заявив

Дональд Туск заявив про це у четвер під час розмови з журналістами. Приводом стало затримання в Хорватії українця Володимира З., якого Німеччина оголосила в європейський розшук. Німецькі прокурори підозрюють його в причетності до підриву газопроводів у 2022 році.

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Раніше, у вересні 2025 року, цього ж підозрюваного вже затримували у Польщі. Однак суд у Варшаві відмовив німецькій стороні в екстрадиції та вже наступного місяця розпорядився звільнити чоловіка.

На запитання журналістів Туск відповів, що не змінив своєї думки: підозрюваного не варто судити. Він пояснив це тим, що Польща завжди виступала проти «Північного потоку-2» через загрозу енергетичної залежності від Росії.

«У Німеччини на той час була інша думка. Вони змінили свою думку, але було вже надто пізно», — сказав він.

Польський прем’єр-міністр підкреслив, що Берліну варто змінити підхід до оцінки дій людей під час війни.

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«Але Німеччина точно не повинна переслідувати тих, хто в ситуації, коли на їхню країну напали, вживає тих чи інших заходів. Я не зміню своєї думки, і вважаю, що соромно має бути тим, хто побудував цей трубопровід, а не тим, хто його відключив», — підсумував Туск.

У чому німецькі прокурори звинувачують Володимира З.

Німецькі прокурори звинувачують Володимира З. у диверсії та підриві газопроводів. На думку слідчих, він як досвідчений дайвер у складі групи закладав вибухівку на «Північних потоках» біля острова Борнхольм. Сам підозрюваний усе заперечує і стверджує, що під час вибухів перебував в Україні.

Трубопроводи «Північний потік» споруджувалися для прямих постачань російського газу до Німеччини дном Балтійського моря. Польща та інші держави Центральної та Східної Європи роками критикували ці проєкти через посилення впливу Москви на континенті.

Вибухи у вересні 2022 року, що сталися через сім місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пошкодили три з чотирьох ниток газопроводів. «Північний потік-1» на той момент слугував головним маршрутом експорту газу до Європи, а «Північний потік-2» був завершений, але ще не запущений у комерційну експлуатацію.

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Відповідальність за підриви не взяла на себе жодна сторона. Київ заперечує будь-яку участь держави чи посадовців у цій операції, посилаючись на дані власного розслідування. Водночас німецьке слідство вважає, що метою атаки було назавжди зупинити транспортування газу цим маршрутом і позбавити Росію доходів для фінансування війни.

Німеччина звинувачує у підриві ще одного українця — колишнього військового Сергія К., якого вважають керівником групи виконавців. Його затримали в Італії у серпні 2025 року та в листопаді передали німецькій стороні. Слідчі вважають, що він організував диверсію і міг діяти від імені українських державних структур. Сам Сергій К. будь-яку причетність до вибухів заперечує.

Підрив «Північного потку» — останні новини

Нагадаємо, у Хорватії затримали другого громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву «Північних потоків» у вересні 2022 року.

У цій же справі окремо проходить ще один громадянин України — Сергій Кузнєцов. 30 червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини висунула йому обвинувачення у Вищому земельному суді Гамбурга.

За даними слідства у Німеччині, Кузнєцов входив до групи, яка підготувала та здійснила підриви «Північних потоків» у Балтійському морі. У німецькій прокуратурі також вважають, що він та інші підозрювані могли діяти як українські військові.

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