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Туск назвав причину, чому Польща не відправлятиме до України миротворців

Туск назвав причину, чому Польща не відправлятиме до України миротворців

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: Associated Press

Туск заявив, що країна вже несе великий тягар.

Прем'єр-міністр Дональд Туск, що Польща не відправлятиме миротворчі війська в Україну після припинення вогню. Він підкреслив, що Польща вже несе найбільший тягар серед європейських країн.

Про це політик заявив під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомило видання TVN24.

За словами Туска, Польща вже взяла на себе відповідальність за захист кордону НАТО з Білоруссю та Росією.

“Польща несе найбільший тягар з усіх європейських країн у зв’язку з війною в Україні. Це гирі різних типів. Саме в Польщі він є найбільшим, ключовим хабом допомоги для України. Тому всі наші співрозмовники повинні це враховувати. Польща — це країна, яка потребує повної підтримки та співпраці для безпеки польського кордону”, - зазначив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, Туск озвучив, коли почнуться мирні переговори щодо війни в Україні.

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