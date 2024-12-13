Туск назвав причину, чому Польща не відправлятиме до України миротворців

Туск заявив, що країна вже несе великий тягар.
Прем'єр-міністр Дональд Туск, що Польща не відправлятиме миротворчі війська в Україну після припинення вогню. Він підкреслив, що Польща вже несе найбільший тягар серед європейських країн.
Про це політик заявив під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомило видання TVN24.
За словами Туска, Польща вже взяла на себе відповідальність за захист кордону НАТО з Білоруссю та Росією.
“Польща несе найбільший тягар з усіх європейських країн у зв’язку з війною в Україні. Це гирі різних типів. Саме в Польщі він є найбільшим, ключовим хабом допомоги для України. Тому всі наші співрозмовники повинні це враховувати. Польща — це країна, яка потребує повної підтримки та співпраці для безпеки польського кордону”, - зазначив прем'єр-міністр Польщі.
Нагадаємо, Туск озвучив, коли почнуться мирні переговори щодо війни в Україні.
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