Туск обговорить з Макроном і Шольцом безпеку Європи та допомогу Україні: подробиці

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок, 12 лютого, розпочав візити до Парижа і Берліна в рамках дипломатичних зусиль з відновлення ключових альянсів на тлі зростання побоювань, що колишній президент Дональд Трамп може повернутися до влади в Сполучених Штатах і розв'язати руки Росії для розширення її агресії в Європі.

Про це пише Associated Press.

Зустрічі відбулися після того, як на вихідних Трамп шокував багатьох в Європі, запросивши Росію вторгнутися в будь-яку країну-члена НАТО, яка не витрачає достатньо коштів на власну оборону.

“Ці коментарі є безвідповідальними і навіть грають на руку Росії, — заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у понеділок під час візиту на Кіпр, слова якого передало німецьке інформаційне агентство dpa. — І ніхто в нашому альянсі не може бути в цьому зацікавлений”.

Ці слова особливо шокували передові країни НАТО, такі як Польща, яка пережила російський контроль і окупацію, і де занепокоєння викликає війна по той бік її східного кордону в Україні.

Заяви Трампа, зроблені під час передвиборчої кампанії лідера республіканців, породили побоювання, що в разі його переобрання він може заохотити Росію до нападу на інші країни після її вторгнення в Україну.

Виступаючи в суботу на мітингу в Конвеї, штат Південна Кароліна, Трамп нагадав, як, будучи президентом, він сказав невідомому члену НАТО, що “заохочуватиме” Росію робити те, що вона хоче, у випадках, коли союзники по НАТО “порушують закон”.

“Ви не заплатили? Ви порушник? — згадує Трамп свої слова. — Ні, я не захищатиму вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити. Ви повинні оплатити свої рахунки”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у неділю із заявою, в якій зазначив, що висловлювання Трампа піддають американські війська та їхніх союзників більшому ризику.

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НАТО не вимагає від свого 31 члена оплачувати рахунки, але очікується, що вони будуть інвестувати певний відсоток своїх бюджетів — 2% свого валового внутрішнього продукту — в оборону. Деякі країни, такі як Польща, де побоювання з приводу безпеки є глибокими, вже давно досягли цієї мети. Польща навіть пішла далі, збільшивши витрати внаслідок російської агресії в Україні.

Німеччина, яка все ще переживає почуття провини за нацистську епоху, в останні десятиліття прийняла більш пацифістський етос і не витрачає достатньо коштів. Країна часто ставала об'єктом гніву Трампа під час його президентства. Але Берлін оголосив про плани збільшити військові витрати після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і планує досягти 2% цього року.

Військовий бюджет Франції за останні роки зріс і зараз досяг рівня близько 2% від ВВП.

Туск повернувся до влади як прем'єр-міністр у своїй центральноєвропейській країні в грудні після восьми років правління націонал-консервативного уряду, який часто займав конфліктну позицію з європейськими союзниками, зокрема з Німеччиною. В результаті вплив Варшави в Європі зменшився.

Туск мав зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а потім вирушити до Берліна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Тим часом міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі зустрінуться в паризькому передмісті Ла Сель-Сен-Клу, щоб відродити так званий Веймарський трикутник — політичний формат, який не діє вже багато років.

Веймарський трикутник був створений у 1991 році, коли Польща виходила з десятиліть комуністичного режиму, як платформа для політичної співпраці між трьома країнами.

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