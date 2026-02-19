Туск попередив про ризик великої війни і закликав поляків негайно покинути Іран

Дональд Туск. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав громадян країни «негайно покинути» Іран.

Про це він заявив під час спілкуванні зі ЗМІ під час поїздки на військовий полігон під Варшавою, повідомляє RMF24.

«Будь ласка, негайно покиньте Іран і за жодних обставин не подорожуйте до цієї країни. Я не хочу нікого тут лякати будь-яким можливим розвитком подій. Можливість запеклого конфлікту дуже й дуже реальна», — сказав прем’єр-міністр.

Він попросив громадян «поставитися серйозно» до його попередження. Адже, додав Туск, якщо спалахне «гаряча» війна, то «можливість евакуації буде виключена».

Речник Міністерства закордонних справ Мацей Вевір додав, що в системі Odyseusz зареєстровано трьох громадян Польщі, які довгостроково проживають в Ірані.

«Наше відомство постійно стежить за ситуацією та готове до всіх можливих сценаріїв. Наразі ми не скорочуємо чисельність персоналу», — сказав Вевір.

Нагадаємо, джерела CBS News і CNN повідомили, що президент США Дональд Трамп наблизився до рішення щодо масштабних ударів по Ірану. Зазначається, що американські військові будуть готові до потенційних ударів вже в суботу. Співрозмовники також стверджують, що очільник Білого дому ще не ухвалив остаточного рішення про те, чи завдавати удару.

Раніше Axios повідомило, що Трамп дедалі більше схиляється до масштабного нападу на Іран. Зазначається, що США та Іран опинилися на межі війни. Співрозмовники видання кажуть, що що ця військова операція, ймовірно, буде масштабною кампанією, яка триватиме кілька тижнів.