Туск попередив Росію щодо літаків: Польща застосує силу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Польща готова застосувати силу проти російських літаків, якщо ті порушать її повітряний простір, проте збиття об’єктів можливе лише після ретельної оцінки ризиків, щоб уникнути ескалації конфлікту з Росією.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції, пише Wiadomości.

«Я хочу чітко заявити. Ми беззаперечно приймемо рішення збивати літаючі об’єкти, коли вони порушуватимуть нашу територію та пролітатимуть над Польщею. Тут нема про що говорити», — сказав Туск.

Водночас прем’єр підкреслив, що у випадках, коли літаки пролітають поруч, але не порушують територіальні кордони, потрібно ретельно оцінювати дії, щоб не спровокувати серйозний конфлікт:

«Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не зовсім зрозумілі, наприклад, нещодавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic, але без будь-яких порушень, оскільки це не наші територіальні води, нам потрібно двічі подумати, перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту», — пояснив Туск.

Він також наголосив на важливості координації з союзниками по НАТО. За словами прем’єра, Польща готова знищувати будь-які об’єкти, що становлять загрозу для країни, однак очікує на підтримку НАТО у разі посилення ескалації:

«Мені потрібно бути на 100% впевненим, що союзники поставляться до цього так само, як і ми, що якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми не залишимося самі», — додав Туск.

Останнім приводом для підвищеної уваги став проліт трьох російських МіГ-31 над Естонією 19 вересня. Літаки перебували у повітряному просторі Естонії близько 12 хвилин і пролетіли над Фінською затокою до острова Хійумаа в Балтійському морі.

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня під час масованої атаки по Україні російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.