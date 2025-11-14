- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 394
- Час на прочитання
- 2 хв
Туск попередив Зеленського: росіяни можуть використати корупційний скандал проти України
Прем’єр Польщі розповів, що попереджав Зеленського про ризики для репутації. Через скандал «проукраїнський ентузіазм у світі» значно знизився.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо корупційного скандалу в Україні. Він розповів, що особисто попереджав президента Володимира Зеленського про те, що Росія використовуватиме наратив про корупцію для пропаганди. Туск наголосив, що тепер переконувати партнерів у допомозі буде «все важче».
Про це пише Polsat News.
«Я попереджав президента Зеленського… що одним із ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є наратив про те, що незалежна Україна — це корумпована Україна», — заявив прем’єр Польщі.
За його словами, для росіян це завжди було «дуже сильним аргументом».
«Я сказав президенту Зеленському бути обережним навіть із найменшими ознаками корупції в його оточенні, тому що це критично важливо для його репутації», — додав Туск.
Дональд Туск запевнив, що Польща підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну. Однак він додав, що останні корупційні скандали «ускладнять переконання різних партнерів проявити солідарність».
«Сьогодні цей проукраїнський ентузіазм у Польщі і в усьому світі значно знизився. Люди втомилися від війни і витрат, і зберегти підтримку України… не так-то просто», — заявив Туск.
На думку польського прем’єра, спроба української влади ліквідувати незалежність НАБУ була помилкою. Він зазначив, що вони «відступили» від цього, але «ціна в будь-якому випадку буде дуже високою».
Наприкінці Туск звернувся до української влади із прямим попередженням.
«Остерігайтеся корупції, остерігайтеся російської моделі, тому що ви програєте війну, якщо будете терпіти подібні події», — підсумував Туск.
Що відомо про скандал та відставки
НАБУ і САП розкрили масштабну корупційну схему в «Енергоатомі». За даними слідства, учасники отримували хабарі у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Встановлено, що через «бек-офіс» у Києві пройшло близько 100 мільйонів доларів.
У розслідуванні фігурує бізнесмен та соратник президента Зеленського Тимур Міндіч.
На тлі скандалу у середу міністр енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку. Також прем’єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про відставку міністра юстиції Германа Галущенка, якого, за даними ЗМІ, пов’язують із Гринчук.