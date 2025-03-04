Туск повідомив, чи зупинилася допомога Україні від США через хаб у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація про призупинення військової допомоги для України від США підтверджується роботою хабу з надання такої допомоги Києву.

Про це Туск заявив перед початком засідання Ради міністрів Польщі, повідомляє "Укрінформ".

Звертаючись до міністрів, очільник уряду сказав, що 4 березня було оголошено рішення про призупинення допомоги Україні від США та про, можливо, початок скасування американських санкцій проти Росії.

"Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Зрештою, доповіді, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, теж підтверджують декларації американської сторони", – заявив Туск.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував "дискусії" про можливість припинення військової допомоги від США, Він запевнив, що Україна всіма наявними і доступними дипломатичними каналами продовжуватиме роботу зі США, і допомога продовжиться.