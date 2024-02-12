Туск пояснив, до чого може призвести блокада кордону з Україною

За словами польського прем'єра, не може бути так, щоб хтось використовував емпатію до України як засіб неадекватної конкуренції з місцевими компаніями.

Економічні проблеми, які наростають, зокрема ситуація на кордоні з польськими аграріями й перевізниками, може призвести до зростання антиукраїнських сентиментів у Польщі.

Про це під час зустрічі в неділю з жителями міста Моронг Вармінсько-Мазурського воєводства (північний схід РП) заявив очільник польського уряду Дональд Туск, передає "Укрінформ".

За словами польського прем’єра, рішення ЄС щодо України і реалізації Європейської зеленої угоди прямим чином шкодять інтересам тисяч аграріїв у Польщі та Європі. Він зауважив, що в Польщі це особливо відчутно через географічну близькість до України, відтак країна перебуває в особливій ситуації.

Туск нагадав, що питання обмеження напливу продуктів з України порушувалося ним під час нещодавньої розмови в Києві з Володимиром Зеленським.

"Те, що кілька сотень чи кілька тисяч людей в Україні хочуть заробити великі гроші, це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі та Україні як нації у збройному протистоянні з Росією. І точно ніщо не змінить нашої думки в цьому питанні. Але не може бути так, щоб через війну і через цю емпатію і відкритість до України хтось використовував війну як засіб нечесної або неадекватної конкуренції з нашими компаніями, з нашими працівниками, з нашими фермерами”, – підкреслив глава польського уряду.

Прем’єр також застеріг, що наростання економічного конфлікту може призвести до "раптової появи антиукраїнських сентиментів".

Нагадаємо:

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники намагаються перешкоджати перевантаженню сільськогосподарської продукції із залізничного транспорту на автомобільний.

Напередодні стало відомо, що фермери посилили блокаду кордону.

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