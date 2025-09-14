- Дата публікації
-
Світ
- 279
- 1 хв
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі: що пропонує прем'єр
Польський прем’єр вважає цю ситуацію випробуванням зрілості політичного класу його країни.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що хвиля антиукраїнських настроїв у Польщі зростає, зокрема, завдяки старанням Кремля.
Про це він написав у своєму акаунті на платформі Х.
«Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка переживає труднощі, зростає, підживлювана Кремлем та підживлювана справжніми страхами та емоціями», — йдеться у дописі.
Польський прем’єр вважає цю ситуацію випробуванням зрілості політичного класу його країни.
«Роль політиків — зупинити цю хвилю, а не сісти на неї. Це випробування патріотизму та зрілості всього польського політичного класу», — наголосив Дональд Туск.
Нагадаємо, 12 вересня польський Сейм ухвалив закон, яким передбачено, що виплату соціальної допомоги отримають тільки ті біженці з України, які працевлаштовані в Польщі. Виняток становитимуть люди з інвалідністю.
Нещодавно у польській Легниці невідомі вандали пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола української греко-католицької церкви.