Світ
279
1 хв

Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі: що пропонує прем'єр

Польський прем’єр вважає цю ситуацію випробуванням зрілості політичного класу його країни.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що хвиля антиукраїнських настроїв у Польщі зростає, зокрема, завдяки старанням Кремля.

Про це він написав у своєму акаунті на платформі Х.

«Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка переживає труднощі, зростає, підживлювана Кремлем та підживлювана справжніми страхами та емоціями», — йдеться у дописі.

Польський прем’єр вважає цю ситуацію випробуванням зрілості політичного класу його країни.

«Роль політиків — зупинити цю хвилю, а не сісти на неї. Це випробування патріотизму та зрілості всього польського політичного класу», — наголосив Дональд Туск.

Нагадаємо, 12 вересня польський Сейм ухвалив закон, яким передбачено, що виплату соціальної допомоги отримають тільки ті біженці з України, які працевлаштовані в Польщі. Виняток становитимуть люди з інвалідністю.

Нещодавно у польській Легниці невідомі вандали пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола української греко-католицької церкви.

