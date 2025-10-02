- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1365
- Час на прочитання
- 2 хв
Туск публічно запитав Орбана про його позицію щодо війни в Україні: що відповів друг Путіна
Угорський прем’єр заявив, що його держава не перебуває у стані війни і він хоче, щоб так було і надалі.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та його угорський колега Віктор Орбан публічно обмінялися гострими заявами у соцмережі Х щодо позиції Угорщини у війні Росії проти України. Польський лідер поставив пряме запитання про сторону, яку підтримує Будапешт, на що отримав вельми ухильну відповідь.
Про це стало відомо з публічних дописів політиків у соціальній мережі X.
Дональд Туск звернувся безпосередньо до Віктора Орбана у своєму дописі. Він наголосив, що саме Росія є агресором, яка розпочала повномасштабну війну, і цей факт вимагає чіткого визначення позиції.
«Прем’єр-міністре Вікторе Орбане, це Росія розпочала війну проти України. Це вони вирішили, що ми живемо у часи війни. І в такий час є одне питання: на чиєму ви боці?» — написав польський політик.
Таким чином, Туск підкреслив, що в умовах агресії не може бути нейтралітету.
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан не забарився з відповіддю, також опублікувавши розгорнутий допис. Він визнав, що Росія та Україна перебувають у стані війни, але наголосив, що Угорщина ні з ким не воює.
«Я розумію, що ви твердо стоїте на боці України. Будь ласка, зрозумійте, що ми твердо стоїмо на боці Угорщини,» — заявив Орбан.
Він також підкреслив відмінності у цілях зовніщньої політики Варшави та Будапешта.
«Ваше питання в тому, хто виграє російсько-українську війну. Ви прагнете виграти війну, яку вважаєте своєю. Моє питання в тому, як ми можемо завершити війну, врятувати десятки тисяч життів і гарантувати безпеку для угорців. Я хочу забезпечити, щоб запанував мир», — наисав Орбан.
Нагадаємо, Орбан зробив нову обурливу заяву про вступ України до Євросоюзу. Він повторив свою тезу, що членство України «принесе війну до ЄС».