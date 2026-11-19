Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейські країни не потребують порад Росії щодо того, як має бути організована участь Європи у переговорах про завершення війни в Україні. Він наголосив, що європейські держави здатні самостійно узгоджувати спільну позицію щодо підтримки Києва та майбутньої архітектури безпеки на континенті.

Заяву Дональда Туска цитує Clash Report.

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За словами польського прем’єра, попри можливі розбіжності між європейськими країнами з окремих питань, у питаннях підтримки України у війні проти Росії та формування нової системи європейської безпеки вдається досягати спільного бачення.

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«Натомість якщо йдеться про підтримку України у війні з Росією, про думки щодо можливо іншого типу архітектури безпеки в Європі, то тут вдається вибудовувати єдині європейські позиції», — зазначив Туск.

Він окремо підкреслив, що Москва не має жодного права визначати, як саме Європа повинна бути представлена в дипломатичних процесах, спрямованих на припинення російської агресії проти України.

«Ніхто не має наміру консультуватися з Росією щодо того, як має виглядати європейська сторона цих переговорів», — наголосив глава польського уряду.

Своєю заявою Туск дав зрозуміти, що європейські країни не збираються дозволяти Кремлю впливати на формування їхньої спільної переговорної позиції або визначати умови участі Європи в обговоренні майбутнього миру в Україні.

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Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що Москва дипломатичними каналами запросила представників європейських країн на переговори щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, Кремль хоче з’ясувати позицію Європи та обговорити питання безпеки.

Путін також заявив, що не бачить непереборних перешкод для досягнення домовленостей щодо закінчення війни в Україні. Водночас він фактично висунув Києву та Європі вимогу погодитися на російські умови, зокрема в територіальних питаннях.

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