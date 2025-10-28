Туск розніс Орбана: лідер найбіднішої країни в ЄС "зачарований Москвою"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та очільник угорського уряду Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорсткою критикою на адресу очільника уряду Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його в економічному занепаді країни через корупцію та наслідування авторитарної моделі Росії. Критика Туска прозвучала на тлі зростання напруженості між Варшавою та Будапештом.

Про це пише The Guardian.

Наслідування Москви та авторитаризм

Дональд Туск, виступаючи з промовою про регіональну політику Східної Польщі, різко розкритикував угорського прем’єра Віктора Орбана, якого він назвав своїм «другом багаторічної давності», оскільки вони були близькі у 1990-х та на початку 2000-х років.

Туск заявив, що останнім часом Орбан «схоже, зачарований Москвою» і зводить політичну систему за російським зразком. Прем’єр Польщі вважає, що його угорський колега «тепер вірить, що краще побудувати дещо авторитарну модель, дещо… змодельовану на Росії». Критика також стосувалася розуміння влади Орбаном як засобу, що гарантує неможливість контролювати дії уряду.

Економічний занепад та корупція єврофондів

Туск також провів паралелі між політичним курсом Орбана та економічним становищем Угорщини. Він зазначив, що у 1989 році Угорщина «була набагато попереду Польщі», але зараз, через обраний політичний курс, вона є «найбіднішою країною в Європейському Союзі».

Він безпосередньо пов’язав цей економічний занепад із корупцією, особливо щодо використання європейських коштів. Ці коментарі є останнім елементом зростання напруженості між польськими та угорськими політиками, прикладом чого є постійні суперечки у соціальній мережі X між міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та його угорським колегою Петером Сійярто.