Туск сказав, чи вигідний Польщі програш України у війні

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не має програти війну, адже це суперечить інтересам Вільнюса і Варшави.

Про це Туск сказав після зустрічі з прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене, передають Новини.LIVE

На його думку, ті, хто стверджує, що Україна мусить програти цю війну або мають злі наміри, або не розуміють, про що говорять.

«Україна не мусить програти цю війну. Україна з нашою підтримкою та своїм героїзмом точно не в програшній позиції. В інтересах Литви та Польщі, щоб оборона України була успішною і завершилася справедливим миром та збереженням незалежної української держави», — заявив польський прем’єр.

Він додав, що Литва і Польща є найбільш вразливими країнами до прямих провокацій з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Навроцький відправив війська на кордон Німеччини і Литви.