Туск відреагував на пропозицію України допомогти в подоланні наслідків повені

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що його "зворушила" пропозиція від українського уряду направити до Польщі допомогу з ліквідації наслідків масштабних повеней. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про готовність сотні рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, допомогти з боротьбою із повенями.

Про це Туск написав у соцмережі Х (Twitter).

Польський прем’єр повідомив, що його зворушили слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити допомогу.

"Нещодавно Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені заяви про солідарність із Польщею та готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з паводком. Дуже зворушливо", – зазначив прем’єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, що Східну Європу накрив циклон "Борис". Від негоди потерпають Польща, Румунія та Чехія. Там сильні повені, а в Австрії снігопади й лавини. У Словаччині та Угорщині є загроза виходу Дунаю з берегів через рясні опади.через масштабні повені у Польщі та Чехії оператори обоїх країн тимчасово скасували низку рейсів до України.

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