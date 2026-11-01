Туск заявив про втручання проросійських сил у конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що політичні сили та організації в країні, які намагаються зруйнувати демократію та верховенство права в конфлікті навколо Конституційного трибуналу, отримують підтримку від армії російських інтернет-ботів та середовищ у Росії.

«Невипадково вони знаходять підтримку у світі серед проросійських сил. А сьогодні в цьому конфлікті користуються підтримкою армії російських ботів в Інтернеті. Ба більше, вони навіть дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога Кремля», — сказав Туск.

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Він також звинуватив Навроцького та PiS у блокуванні змін у роботі Трибуналу й наголосив, що Польща не повинна поступатися незалежною демократією, яку так довго виборювала.

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Суть внутрішнього конфлікту у Польщі

Загострення спалахнуло в кінці жовтня 2026 року після того, як група суддів Конституційного трибуналу відсторонила його оскаржуваного голову Богдана Свєнчковського та заступника Бартломея Соханського, передавши керівництво судді Анні Корвін-Пйотровській.

Президент Польщі Кароль Навроцький та опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS) назвали ці кроки «державним переворотом» і силовим захопленням конституційного органу.

Події швидко переросли у політичну кризу загальнонаціонального масштабу — загони поліції прибули захищати «нову керівницю» суду, адже під будівлею зібралися десятки протестувальників, які вимагали повернути до виконання обов’язків Свєнчковського, — вважаючи його відсторонення незаконним. На його підтримку прибули лідери опозиційної партії «Право та справедливість» і представники інших противників чинної влади.

Раніше провідні європейські судові інституції — Європейський суд з прав людини та Суд Європейського Союзу — дійшли висновку, що Конституційний трибунал Польщі більше не є «незалежним і неупередженим судом».

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Крім того, на початку цього місяця Кароль Навроцький отримав рекомендацію від Венеційської комісії, дорадчого органу Ради Європи з конституційних питань, привести суддів до присяги, щоб вони могли розпочати роботу в складі суду.

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