Туск закликав Європу негайно нарощувати військове виробництво

Європа повинна бути не лише економічною, науковою і цивілізаційною потугою, але і відповідною військовою потугою.

Польща, Франція та Німеччина, які входять до складу Веймарського трикутника, повинні дати російські кому диктатору Путіну чіткий сигнал, що підтримка України з боку Європи не припиниться.

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Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

"Три столиці (Варшава, Париж, Берлін) мають дати чіткий знак, що Європа не поступиться в питанні України, Путін мусить побачити і побачить, що не буде нічого такого як втома від України. Ми не залишимо Україну і тут Веймарський трикутник може відіграти провідну роль",- підкреслив польський прем'єр.

Пуск зазначив, що Польща і Німеччина, як найбільш залучені сьогодні країни в безпеку України, "мають взяти на себе спільну відповідальність у продовженні цієї політики, і за мобілізацію усього ЄС для збільшення оборонних можливостей ЄС".

Крім того, польській премʼєр заявив, що Європі потрібно негайно збільшувати потужності ППО та виробництво боєприпасів, а не чекати кілька років. Він наголосив що це потрібно не лише для підтримки України, а й для адекватних можливостей самого Євросоюзу.

Пуск заявив, що Європа повинна бути не лише економічною, науковою і цивілізаційною потугою, але і відповідною військовою потугою.

"Ми не хотіли конфронтації, але ЄС є економікою у вісім разів більшою за російську, і в шість разів більшим за населенням. Немає жодного приводу, щоб бути настільки слабшими у військовому плані за Росію",- підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туск пояснив, до чого може призвести блокада кордону з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа має перейти від мануфактури до великомасштабного виробництва зброї.

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