Туск заявив, що Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Євросоюз укріпити східний кордон країни з Білоруссю, аби запобігти нелегальній міграції. Крім того, у сусідній країні посилилися агресивні наміри щодо Варшави.

Про це повідомляє Polskie Radio24.

"Ми почали розмови про захист кордону, про сучасні фортифікаційні споруди. Вони будуть побудовані вздовж усієї східної ділянки. Я виступив із заявою, що немає обмежень для ресурсів, коли йдеться про безпеку", - наголосив Туск.

З його слів, на польсько-білоруському кордоні постійно трапляються випадки нелегальної міграції. Прем'єр назвав це фактично "триваючою гібридною війною".

Крім того, наголошує Туск, Мінськ має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі.Тому, вважає він, необхідні зміни у законодавстві, аби дати солдатам і офіцерам "повне правове відчуття безпеки" під час виконання ними своїх обов'язків на кордоні.

"Я знаю, що таких нелегальних перетинів кордону з кожним днем стає все більше і більше. Ми цього очікували, і тому ми сьогодні говоримо про те, щоб якнайшвидше зміцнити прикордонну інфраструктуру", - наголосив прем'єр Польщі.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща готується до ймовірної війни з Росією та Білоруссю.У Варшаві готують комплексний план посилення обороноздатності країни на випадок війни.

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