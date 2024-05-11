Туск заявив, що Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі

Польща оголосила про будівництво нового укріплення на кордоні.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Євросоюз укріпити східний кордон країни з Білоруссю, аби запобігти нелегальній міграції. Крім того, у сусідній країні посилилися агресивні наміри щодо Варшави.
Про це повідомляє Polskie Radio24.
"Ми почали розмови про захист кордону, про сучасні фортифікаційні споруди. Вони будуть побудовані вздовж усієї східної ділянки. Я виступив із заявою, що немає обмежень для ресурсів, коли йдеться про безпеку", - наголосив Туск.
З його слів, на польсько-білоруському кордоні постійно трапляються випадки нелегальної міграції. Прем'єр назвав це фактично "триваючою гібридною війною".
Крім того, наголошує Туск, Мінськ має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі.Тому, вважає він, необхідні зміни у законодавстві, аби дати солдатам і офіцерам "повне правове відчуття безпеки" під час виконання ними своїх обов'язків на кордоні.
"Я знаю, що таких нелегальних перетинів кордону з кожним днем стає все більше і більше. Ми цього очікували, і тому ми сьогодні говоримо про те, щоб якнайшвидше зміцнити прикордонну інфраструктуру", - наголосив прем'єр Польщі.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща готується до ймовірної війни з Росією та Білоруссю.У Варшаві готують комплексний план посилення обороноздатності країни на випадок війни.